Le cinque inquietanti «non» risposte di Ianeselli ad Alessia Ambrosi

Alessia Ambrosi consigliere provinciale della Lega pone 5 domande a Ianeselli che non risponde nel merito, preferendo restare nel vago e nel generico.

L’atteggiamento che assume nel video che il candidato sindaco posta nel suo profilo Facebook poco dopo mezzogiorno di ieri è ingessato, non sorride, praticamente non si muove, fissando la telecamera: il dubbio è che la sua non sia una “ recita “ a braccio, ma che stia leggendo un gobbo in stile teatro.

Il suo comportamento in video è inquietante e tetro a tal punto che nelle «non» risposte la bocca di Ianeselli si contorce paurosamente.

Grazie ai movimenti del linguaggio del corpo il candidato della sinistra trentina mette in luce una sorta di imbarazzo e fastidio nel rispondere alle domande e il suo busto rimane rigido per tutto il tempo.

Le mani sempre congiunte davanti al busto – come sottolinea il linguaggio del corpo – inoltre tradiscono un atteggiamento esplicito di frustrazione od ostilità.

Le sue risposte sono da perfetto politicante, cioè vaghe, senza nessun concetto pragmatico e proprio per questo pleonastiche.

Nell’ambito di un discorso sfumato, l’affermazione più chiara è quando Ianeselli dichiara la propria disponibilità alla costruzione di una moschea in città, affermando “come una moschea, intesa come luogo di culto, non debba spaventare perché è giusto che le persone possano avere un luogo dove poter professare la propria fede”.

Può non essere intesa come una promessa? Nessun accenno alle contiguità dell’imam Breigheche col movimento integralista dei Fratelli Mussulmani, alla posizione contro Israele e a favore dell’azione di sterminio voluta dal presidente turco Erdogan nei confronti del popolo Curdo.

Ma la figura peggiore Ianeselli la fa quando motiva quello che secondo lui era uno scarso numero di donne presenti all’incontro, dicendo che molte partecipavano ad una cerimonia funebre.

Curioso che le cerimonie funebri islamiche si svolgano la domenica sera ( le indicazioni temporali dell’incontro le dà lo stesso Ianeselli nel suo video) e che sia l’unica cerimonia pubblica alla quale è gradita la presenza femminile.

In più, se crediamo alle parole di Ianeselli il numero delle donne mussulmane presenti a Trento, sarebbe talmente esiguo che basta un funerale a rendere impossibile una presenza numerosa.

Poi Ianeselli all’incontro c’era e se per lui la presenza femminile era soddisfacente, potremmo anche credergli.

Tuttavia di quella presenza femminile non c’è traccia nelle stesse foto diffuse da Ianeselli.

Infine una curiosità. Scorrendo i commenti al suo video per la verità non molti- solo 39 – colpisce quello di suo suocero.

Va bene che anche Ianeselli “ tiene famiglia”, però almeno per una questione di stile i familiari diretti potrebbero astenersi dal commentare.