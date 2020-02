La questura conferma o smentisce l’accordo con le sardine?

Le sardine in salsa trentina fanno sapere di aver barattato con la Questura piazza D’Arogno al posto di piazza Cesare Battisti con la conferma che la stessa piazza non sarà concessa a Salvini in occasione del suo comizio elettorale di fine mese.

Di seguito riportiamo l’assurda dichiarazione del movimento come pubblicata dalla testata online “ Trentotoday”:: “ Il portavoce del movimento ci conferma che è stata fatta la richiesta in Questura per una manifestazione in piazza D’Arogno mercoledì 26 febbraio, lo stesso giorno in cui il leader del Carroccio è atteso in città. “All’inizio avevamo fatto richiesta per piazza Battisti, pensando che molto probabilmente sarebbe stato proprio quello il luogo in cui avrebbe parlato Salvini, poi la Questura ha proposto piazza D’Arogno promettendoci però che piazza Battisti sarà comunque off-limits anche per un’eventuale manifestazione della Lega”.

Una dichiarazione che coinvolge direttamente la Questura che ora dovrebbe intervenire per smentire o confermare l’accordo.

Ora che le sardine abbiano la libertà di contrastare Salvini, è legittimo anche perché senza questo manifestare non avrebbero nemmeno più motivo di esistere, ma che si arroghino il diritto ( riconosciuto?) di occupare lo spazio che Salvini andrà a scegliere, non esiste in nessun regime democratico.

Sono bastati pochi mesi per svelare il vero volto di questo movimento che si autodefiniva spontaneo e politicamente autonomo.

Invece bastò poco tempo per scoprire che lo chef che aveva preparato il piatto a base di sardine, era Romano Prodi insieme a De Benedetti.

Pochi giorni ed arrivò la dichiarazione di voto per le elezioni regionali dell’Emilia Romagna: il PD.

Bonaccini vince ed ecco il pubblico ringraziamento fatto alle sardine emiliane la cui portavoce è oggi vicepresidente della giunta regionale.

A seguire il ricevimento ufficiale del movimento da porte del “potentati economici” di sinistra italiana: Benetton e il (ex) fido Toscani da pochi giorni non è più a libro paga di chi aveva in gestione il ponte autostradale crollato a Genova.

Infine anche i 5 stelle in crisi di idee, militanti e voti hanno dichiarato il loro interesse ad incontrare i vertici del movimento.

Ecco chi sono realmente le sardine, pronte a scendere in campo anche per le comunali di Trento ovviamente in chiave antileghista e a favore del PD e del suo candidato sindaco Ianeselli.

Diciamo che le sardine hanno fatto il loro, ma adesso è il momento che il Questore confermi o smentisca l’accordo pubblicizzato dalle sardine in salsa trentina: c’è in gioco la credibilità di una delle delle due parti in causa.