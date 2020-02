Il Comune di Sanzeno comunica con i cittadini tramite WhatsApp

A Sanzeno è stato attivato un nuovo servizio di comunicazione per tenere aggiornati i cittadini tramite WhatApp, denominato “INFOSanzeno”.

Aderendo al servizio di informazione istituzionale si riceveranno informazioni riguardanti l’attività amministrativa (ordinanze, avvisi), gli eventi culturali (concerti, mostre, spettacoli), le iniziative ricreative (sagre, feste, associazionismo) e sportive (tornei, campionati, corsi) e le altre proposte comunali.

Iscriversi è molto semplice, l’unico requisito, naturalmente, è avere l’applicazione WhatsApp installata sullo smartphone.

Bisogna aggiungere e salvare tra i contatti il numero 331.4748334, quindi inviare un messaggio con il testo “Banco info on” per i residenti nella frazione di Banco, “Casez info on” per quelli di Casez e “Sanzeno info on” per i residenti a Sanzeno.

Per cancellare l’iscrizione basta inviare un messaggio allo stesso numero con il testo “info off”.

Questo nuovo servizio non sostituirà nessun altro canale di comunicazione tra il Comune e i cittadini: si integrerà con essi per un’informazione sempre più veloce e puntuale.

Per ulteriori informazioni è possibile accedere al sito comunale www.comune.sanzeno.tn.it.

