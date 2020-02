CoronaVirus: 1383 morti e 64.437 contagiati. C’è il primo contagio conclamato in Africa

Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus in Cina: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.633 nuovi casi e 121 decessi portando il bilancio totale dei morti a 1.383.

I casi di contagio confermati in tutto il mondo sono 64.437 di cui 63.855 nella Cina continentale. Sono invece quasi 6.000 i contagiati in condizioni gravissime.

Nella ricerca di terapie utili contro il nuovo coronavirus, la Cina annuncia di aver sviluppato dal sangue dei pazienti guariti il “plasma di convalescenza” destinato al trattamento delle persone con Covid-19. Lo riferisce il China National Biotec Group.

La società ha dichiarato di aver raccolto il plasma da alcuni pazienti guariti per preparare prodotti terapeutici tra cui plasma di convalescenza e immunoglobuline.

Purtroppo la grande novità della giornata di oggi è il primo caso conclamato di coronaVirus in Africa: in Egitto hanno ricoverato un paziente contagiato.

Era solo questione di tempo, avevano detto gli esperti sottolineando anche l’arretratezza delle strutture mediche in molti peesi del continente africano.

Secondo il sito Arabnews, la persona colpita è straniera. L’Egitto ha confermato ufficialmente la notizia, ma senza rendere nota la nazionalità: il malato è stato subito messo in isolamento in ospedale.

Il ministero della Salute egiziano ha anche dichiarato di aver immediatamente informato l’Organizzazione mondiale della sanità e di aver adottato tutte le misure preventive necessarie.

La cosa preoccupa molto perché nello Stato africano la diffusione sarebbe enorme e veloce.

Secondo il Centro per lo Sviluppo Globale, nessuno tra gli stati del continente sarebbe pronto a gestire la diffusione del virus. Quasi tutti, tuttavia, si stanno attrezzando il più possibile per far fronte a un contagio considerato inevitabile, con ulteriore aggravio sulle casse pubbliche.

Sono aumentate le spese per la vigilanza, per allestire laboratori in grado di testare i casi sospetti e l’allestimento di centri di isolamento per eventuali pazienti infetti, con costi al momento non quantificabili.

In molti Stati dell’africa lavorano migliaia di cinesi che vanno e vengono dal paese.

I voli infatti per l’Africa dalla Cina non sono stati ancora chiusi.