Consegnati questa mattina quattro nuovi quad alle Stazioni di Alta Val di Fassa, San Martino di Castrozza, Rabbi e Val Rendena Busa di Tione

Sono stati consegnati dalla direzione del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino quattro nuovi quad alle Stazioni di soccorso di Alta Val di Fassa, San Martino di Castrozza, Rabbi e Val Rendena Busa di Tione.

Questi mezzi entreranno in servizio da subito e andranno a potenziare l’attuale parco mezzi già in dotazione al Soccorso Alpino e Speleologico Trentino.

Il costo si aggira intorno ai 20 mila euro per ogni quad

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte l’ing. Gianfranco Cesarini Sforza del Dipartimento Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, il vicepresidente del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino Johnny Zagonel, i rappresentanti delle Stazioni che hanno ricevuto i quad.

Per un’organizzazione come quella del Soccorso Alpino e Speleologico il quad rappresenta una risorsa preziosa perché consente ai soccorritori di muoversi in tempi rapidi negli ambienti spesso impervi e difficilmente raggiungibili dove è chiamata a intervenire.

Qui il link con le foto dell’evento

