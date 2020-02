«Consegnano la posta una volta al mese»: cittadini di Roncafort denunciano il disservizio

La segnalazione arriva da Roncafort dove la consegna della posta in alcune zone è da svariati mesi che il servizio è stato sospeso.

O meglio va a singhiozzo.

«Quando la consegna avviene succede con mesi di ritardo – spiega un cittadino di Roncafort – oggi ad esempio ho ricevuto 14 lettere in una volta sola ed era da dicembre che non ricevevo nulla».

In alcuni casi a subite il disservizio sono degli imprenditori o liberi professionisti che devono ricevere lettere di pagamenti bancari in tempo utile o il comunicato delle ricevute bancarie in scadenza rischiando così di non pagare i fornitori.

Il disservizio è cominciato alla fine dell’estate del 2019 dove la posta è consegnata una volta al mese, ma non sempre.

Ad essere penalizzati sono anche semplici cittadini che non ricevono la lettera per l’appuntamento dello screening del pap test, oppure la lettera di cortesia della scadenza del bollo auto o dell’assicurazione, o ancora le comunicazioni dalla scuola per i figli.

Voci di corridoio – riportano alcuni residenti – spiegano che gli ordini arrivano dall’alto. Sembra infatti che ai postini che non riescono a consegnare la posta in giornata venga detto di accumularla in sede con consegna a data da destinarsi perché non possono fare gli straordinari. «Ma scherziamo, io pago un servizio pubblico con i miei soldi voglio esigo e pretendo che la Posta mi venga consegnata in tempo utile ad adempiere i miei doveri da buon cittadino» – Termina la disamina uno dei residenti che ha denunciato la cosa

