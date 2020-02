Circonvallazione di Cles, il progetto rimane così com’è: la parola ora all’impresa aggiudicatrice

Una modifica sostanziale del progetto per la circonvallazione di Cles, il cui appalto era stato aggiudicato all’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) Emaprice-Collini-Technik Bau, non è possibile, in quanto richiederebbe l’indizione di una nuova gara d’appalto.

Questo il parere del Comitato tecnico amministrativo della Provincia, che si è riunito ieri.

Vista l’urgenza della circonvallazione, attesa da tempo dalla comunità locale, la Provincia, in caso l’ATI confermasse la volontà di rinunciare alla realizzazione dell’opera, attiverà già nei prossimi giorni le procedure per lo scorrimento della graduatoria, per affidare l’appalto a una delle altre due imprese concorrenti che avevano partecipato alla gara d’appalto.

Pubblicità Pubblicità

Come noto, l’ATI aveva espresso, a inizio 2019, la propria volontà di scioglimento dal vincolo assunto con la presentazione dell’offerta e dell’aggiudicazione e aveva chiesto un supplemento di tempo per condurre ulteriori approfondimenti tecnici che non sono stati però accolti, in quanto le modifiche richieste non potevano essere inserite nel progetto prescelto di gara.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità