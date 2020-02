Campodenno, al via i lavori di ristrutturazione della caserma dei Vigili del Fuoco

Stanno per prendere il via i lavori di ristrutturazione della caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Campodenno.

Nel corso dell’ultima assemblea dei pompieri (qui l’articolo) era stato il sindaco Daniele Biada ad annunciare l’imminente inizio delle opere, che dovrebbero partire ai primi di marzo e dureranno circa tre mesi.

L’intervento in programma si propone di riqualificare dal punto di vista energetico la sala del comandante al primo piano e la sala mensa, con sostituzione dei serramenti in facciata, di migliorare la situazione sismico strutturale, oltre al consolidamento di una muratura divisoria, e di ampliare il piano terra per la realizzazione di una autorimessa.

L’edificio sarà inoltre dotato di un nuovo spogliatoio femminile, di una autorimessa al piano terra per mezzi storici e saranno adeguati e sostituiti gli impianti esistenti.

Ad aggiudicarsi i lavori, per un importo complessivo di 222.308,06 euro, è stata l’impresa Inco srl di San Cristoforo al Lago (Pergine), con la quale è in corso di sottoscrizione il contratto di appalto.

Al fine di garantire una dignitosa sede operativa provvisoria al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Campodenno, e allo stesso tempo consegnare all’impresa appaltatrice il cantiere libero e sgombro da automezzi, attrezzature, arredi, il sindaco Biada aveva fatto richiesta alla Società Frutticoltori Campodenno s.c.a. per verificare la possibilità di individuare un idoneo spazio da adibire a provvisoria sede operativa.

A seguito degli incontri e relativi sopralluoghi sono stati individuati l’area interna al magazzino Sfc e l’accesso dal cortile esterno, che saranno concessi in comodato gratuito ai Vigili del Fuoco volontari di Campodenno per il tempo necessario.

