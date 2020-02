Aste immobiliari: nel 2019 a Trento sono state 2.505

Il Trentino Alto Adige è la diciassettesima regione italiana relativamente alle vendite all’asta di immobili.

La classifica nazionale del 2019 è stata ufficializzata da Astasy che è una società specializzata nella consulenza sulle esecuzioni immobiliari e nell’assistenza per le procedure concorsuali ed esecutive.

Lo scorso anno in Italia le aste giudiziarie sono state 204.632 ( 16,5% in meno rispetto al 2018).

In Trentino Alto Adige la percentuale delle esecuzioni è del 1,23%, un dato decisamente basso se rapportato alla popolazione di 1.051.951 abitanti per una popolazione pari all’1,70% rispetto al totale nazionale.

Le aste sono state decisamente di più a Trento: 2505 per una diminuzione annuale pari al -27,56%, mentre Bolzano ne ha registrate 382 con un decremento pari a -57,32%.

A Trento la punta massima era stata nel 2015 con 3669.

Un dato confortante perché indica un’economia abbastanza in salute, in quanto il dato delle esecuzioni immobiliari si accentua nei momenti di crisi.

Positiva anche la percentuale inferiore all’ ’1% relativa agli hotel messi all’asta, grazie anche ad una diffusa conduzione famigliare che finisce per preservare il patrimonio.

Infine i fabbricati di più difficile ricollocazione risultano essere i cinema, i trulli, i castelli o i monasteri.

Alcuni consigli per l’acquisto alle aste immobiliari da parte dei privati con una premessa: da escludere in modo assoluto truffe e raggiri in quanto le procedure sono garantite dalla legge e dal tribunale di competenza.

Gli annunci sono pubblicati per la maggior parte in internet ( non solo dal tribunale, ma anche da agenzie immobiliari ed in uno specifico sito di Unicredit) e tutti i fabbricati sono visitabili da parte del compratore.

Il valore indicato nell’annuncio è la base d’asta che potrà essere modificato solo in rialzo. La vendita può essere fatta con o senza “incanto”.

Nel primo caso l’interessato deve partecipare di persona all’asta e fare offerte pubbliche.

Nel caso del “ senza incanto” l’offerta va presentata in buste chiuse, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità. Escluse le offerte anonime e assieme ai documenti va depositata una cauzione in denaro pari al 10% del prezzo base.