Va in pensione la lega di Bossi. È nata oggi la nuova Lega Trentino per Salvini premier

Non si ferma la Lega e continua il suo progetto di trasformazione ma solo nel nome e non nei valori che la contraddistinguono ormai da oltre 29 anni.

Oggi è nata formalmente la nuova Lega Trentino per Salvini Premier e va in pensione la Lega fondata nel ’91 da Umberto Bossi.

I soci fondatori sono il Capogruppo in Consiglio regionale, Mirko Bisesti, il Capogruppo in Consiglio provinciale, Mara Dalzocchio, e il Consigliere provinciale Roberto Paccher. “Questa sera, davanti ad un notaio, abbiamo fondato la nuova Lega Trentino per Salvini Premier”, ha annunciato Bisesti in una nota.“Questo nuovo movimento – ha spiegato il Capogruppo in regione – proseguirà con maggiore vigore ed entusiasmo quanto fatto da noi in tutti questi anni per i cittadini trentini, per il territorio della nostra provincia autonoma e per il suo sistema economico, sociale e produttivo. Le nostre stelle polari saranno l’autonomia, il territorio e la crescita economica e sociale della Provincia Autonoma”.

Pubblicità Pubblicità

Il 21 dicembre 2019 un congresso-lampo aveva dato il via libera al nuovo statuto della Lega Nord.

Con la formalizzazione davanti al notaio va in pensione la vecchia formazione che rappresenta l’ultimo feudo della prima repubblica nel parlamento che ha inaugurato la “terza repubblica”.

Salvini sventola il tricolore, guarda alle regioni del Sud e porta il vecchio partito verso una strada segnata.

Da oggi infatti i tesserati della vecchia Lega Nord potranno traslocare nella ‘Lega di Salvini premier’ grazie al nuovo tesseramento. Si tratta di un finale di stagione annunciato e resta il colpo d’occhio di una storia lunga 35 anni.

Pubblicità Pubblicità