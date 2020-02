Rovereto, il triste deserto dopo il tramonto

L’Amministrazione Valduga l’ha trasformata in una città-dormitorio.

Un triste primato di cui la seconda città del Trentino vorrebbe fare volentieri a meno.

Dopo il tramonto la città della quercia diventa terra di nessuno, un vero e proprio deserto, come testimoniato dalle immagini scattate proprio ieri sera, poco prima delle 20, che mostrano strade e piazze del centro desolatamente vuote, in un assordante silenzio che è più eloquente delle tante promesse fatte in questi anni dal sindaco uscente Francesco Valduga e dalla sua Amministrazione.

Belle parole, secondo la ben nota “eloquentia” del primo cittadino ormai in scadenza, che però non incantano più nessuno da molto tempo.

La città sta morendo, manca una politica di sviluppo, mancano grandi eventi in grado di attirare visitatori e turisti, manca un’azienda di promozione turistica che vada al di là della distribuzione di contributi e dal rivendicare un ruolo che non ha mai esercitato, incapace di progettare una vocazione turistica per Rovereto e di promuoverla sui mercati.

Le recenti chiusure di botteghe storiche come la Macelleria Zenatti, il trasferimento fuori dal centro di altre realtà (Tecnisan ortopedia, Cabas articoli sportivi), testimonia come la città della quercia non eserciti più l’antico appeal su imprenditori ed investitori.

La sera, però, la situazione da inquietante diventa addirittura drammatica: il teatro Zandonai, uno dei più belli del nord Italia, riaperto nel 2014 dopo i 12 anni di un eterno restauro costato 25 milioni di euro ai contribuenti, aperto solo per poche serate, riservate ad eventi che non attirano certo appassionati da fuori; serate e spettacoli destinati perlopiù ai roveretani, che ormai da tempo non vivono più la “loro” città di sera, correndo dopo gli spettacoli in fretta e furia a casa.

Un’affermazione confermata dal fatto che sono davvero pochissimi i pubblici esercizi che eroicamente insistono nel proporre eventi e spettacoli musicali, sfidando la facile ira dei residenti del centro, solerti nell’invocare l’intervento delle forze dell’ordine al primo, minimo rumore, senza che l’Amministrazione comunale sia in grado di tutelarne il diritto a lavorare.

Rovereto città accogliente? Città nella quale è bello vivere? Città a misura di giovani e studenti universitari (che pure sono ben 1600 iscritti al Polo universitario roveretano)? Assolutamente no.

Nonostante gli sforzi di quegli imprenditori che hanno investito su Rovereto e continuano a credere nella sua rinascita, l’Amministrazione comunale in questi 5 anni non ha saputo proporre nulla per rilanciarla, al di là di tanti proclami “Valduga-style”.

Nel 2016 aveva lanciato ben due nuovi regolamenti comunali: quello di “civile convivenza” e quello per “la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”.

Bene, direte voi, certo. Peccato che 4 anni dopo di questi regolamenti annunciati in pompa magna ed oggetto anche di una fallimentare “call to action” on line da parte del Comune (andata praticamente deserta) si siano perse le tracce!

Una delle tante promesse non mantenute dal sindaco Valduga.

Bene, puntiamo sul turismo per vivacizzare la città: peccato che nel programma di legislatura dell’Amministrazione uscente la parola “turismo” non venga neppure accennata ed infatti l’assessore a commercio, turismo e artigianato Ivo Chiesa su questo strategico settore di sviluppo economico non ha mai dato segni di vita: semplicemente non pervenuto.

Rovereto by night, dopo i fasti degli anni ‘70 e ‘80, quando arrivavano pure da Bolzano e Verona, oltre che da Trento, per trovare divertimento e serate vivaci, ormai non esiste più.

Grazie alle politiche urbanistiche del sindaco Valduga, che ha stabilito il record di aperture di nuovi supermercati nei 5 anni del suo mandato, Rovereto è vista da tutti come la città del low cost, la capitale dei discount e degli ipermercati.

Una grave responsabilità politica, della quale dovrà rendere conto ai suoi concittadini il 3 maggio prossimo, visto che avrà il coraggio di ripresentarsi, insieme agli “ex nemici” del Pd.