Mezzolombardo, con Franco Marzatico si parla di “Archeologia del vino: simposio e banchetto in Trentino nell’antichità”

A Mezzolombardo tornano gli “Incontri del Giovedì” con il ciclo “A Tavola! Storia sociale del cibo e dell’alimentazione in Trentino”.

Ospite d’eccezione del quinto incontro della stagione culturale curata dall’Associazione Castelli del Trentino, in programma giovedì prossimo, 20 febbraio, alle 20.30 in Sala Spaur a Mezzolombardo, sarà Franco Marzatico, responsabile della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento dal 2015.

Precedentemente direttore del Castello del Buonconsiglio per 10 anni, Marzatico è stato docente e professore a contratto, sia all’Università di Trento che a quella di Padova (Paleoantologia, Preistoria, Museografia).

All’inizio della carriera ha compiuto ricerche archeologiche in Italia e all’estero, sfruttando anche il suo brevetto internazionale di sommozzatore.

La sua bibliografia è sterminata, è stato autore e curatore di dozzine di libri, cataloghi scientifici e mostre ed è tuttora membro di comitati tecnici e scientifici nazionali e internazionali.

Giovedì sera la sua grande competenza ed esperienza di archeologo porterà i presenti in un viaggio alla conoscenza di quanto offrivano le tavole dell’antichità alla popolazione del Trentino.

Mentre è risaputo che la tavola degli antichi romani benestanti fosse sontuosa e ricca di prelibatezze, meno noto è il fatto che anche a Tridentum, la Trento fondata nel I secolo a. C., nella X Regio, lontano da Roma e nel cuore delle Alpi, si degustassero cibi per il tempo raffinati e particolari.

È quanto testimoniato dai reperti rinvenuti dagli archeologi nel sottosuolo della città e in altri siti nel territorio trentino che sono stati studiati e divulgati, fra l’altro, nella fortunata mostra “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani” allestita nell’area archeologica di Palazzo Lodron nel 2015.

Sempre a Trento il sito, oltre alle ostriche, ha restituito un frammento di contenitore destinato a contenere del miele come suggerisce la scritta graffita mellis.

Di notevole pregio (status symbol di un aristocratico locale) è il bicchiere in vetro bianco con pareti sfaccettate rinvenuto ad Arco, prodotto nelle officine renane, ispirato a manufatti importati dal Vicino Oriente.

Quanto alla dieta, manco a dirlo, prevaleva anche nel territorio trentino quella mediterranea a base principalmente di cereali, frutta e verdura, ma ricchissima di sapori, spezie e piante aromatiche, come riporta Marco Gavio Apicio nel “De Re Coquinaria”.

Il pasto consueto era a base di farine e legumi, attestati in grande quantità anche durante lo scavo di un’azienda agricola a Navicello a Rovereto (soprattutto miglio e lenticchie e una varietà locale di frumento).

Si parlerà della “archeologia del vino” nel Trentino della antichità e qui appare la ben nota “Situla di Cembra”, trovata nel 1828 sul Doss Caslir di Cembra e ora al museo del Buonconsiglio di Trento.

La situla è interamente in bronzo ha la forma di un secchio che si stringe verso il basso; doveva servire come recipiente che conteneva il vino da offrire agli Dei, nelle cerimonie religiose.

Da studi storici e archeologi si può affermare che la forma di questa situla è quella della scuola dei Reti e degli Euganei che loro stessi avevano appreso dagli Etruschi, come l’abitudine d’incidere delle iscrizioni sui manici e sulle labbra dei vasi metallici.

La situla costituisce dunque il simbolo di un territorio che da millenni ha un rapporto privilegiato con la viticoltura.