“L’alieno nel giardino”: il videoclip dei Trerose, ambientato in Trentino, sbarca su YouTube

È sbarcato su YouTube “L’alieno nel giardino”, il videoclip del gruppo Trerose ambientato in Trentino e vincitore del “Premio Stefano Ronzani” alla 31esima edizione di “Rock Targato Italia”.

“L’alieno nel giardino” è una moderna fiaba pop, con una melodia delicata, un’atmosfera trasognata e una voce lieve che accompagna per mano l’ascoltatore nel racconto di un amore inaspettato e diverso.

Il brano, pubblicato nella compilation di Rock Targato Italia dal titolo “Necessità &Virtù” dall’etichetta Terzo Millennio Records, è disponibile anche in tutti i digital store.

Nell’apparente trascinarsi monotono degli eventi, la vita ci sorprende sempre, scoprendo strade improbabili o impensabili.

“L’alieno nel giardino” è una ballad ritmica e surreale, che racconta del casuale incontro tra due esseri completamente diversi tra loro ma accomunati da una condizione di solitudine e abbandono. L’amore, l’aiuto, la comprensione arrivano accompagnati dal personaggio meno atteso, neanche immaginato: un alieno, il diverso per eccellenza. Ed è proprio l’inatteso, il diverso a spezzare e reindirizzare un destino addormentato.

Il video del brano è stato girato interamente in Trentino, in parte in un vecchio maso sulle colline di Trento e in parte nello spazio “Il Papavero” di Rovereto. Caratterizzato da un’atmosfera tra il fiabesco e il surreale, mostra l’avvicendarsi di bizzarri personaggi femminili alter ego della protagonista o forse provenienti da un’altra dimensione.

La regia è di Nicola Bortolamedi e appaiono nel video, oltre al gruppo Trerose, anche Claudia Cambiaghi, Emanuela Chessler, Anna Dapor, Miriam Pepe, Alessandra Pojer, Lilly Wilson.

TREROSE – Musiche pop-rock dalle sonorità scure e romantiche, rigorosamente in lingua italiana, prendono forma dall’incontro della voce di Eleonora Merz, trentina di Povo, le chitarre di Pino Dieni (già compositore e musicista con Mara Redeghieri, e performer nel Robert Fripp’s Guitar Circle) e il basso di Fabiano Spinelli.

Il gruppo modenese inizia il proprio percorso già nel 2015, componendo e registrando numerose tracce tra le quali, nel 2017, l’artista Umberto Maria Giardini in qualità di produttore artistico sceglierà 9 brani per la produzione dell’opera prima di Trerose.

Il 12 ottobre 2018 esce dunque “Pop Noir” con etichetta e ufficio stampa “A Buzz Supreme” e distribuzione “Audioglobe”.

L’album ha ricevuto e riceve tutt’ora ottime recensioni da parte delle riviste e website di settore (Rockit, Blowup, Lindiependente, Sentireasoltare, Rockerilla, Nightguide, Exitwell, Ondarock, Nonsensemag, etc.) ed è stato presentato dal vivo in un mini tour grazie alla proficua collaborazione con Samuele Lambertini alla batteria e Davide Borelli alle tastiere, ottenendo eccellenti riscontri da parte del pubblico.

Nel settembre 2019 i Trerose vincono il Premio Stefano Ronzani per la proposta più sperimentale e originale all’interno del concorso “Rock Targato Italia”, giunto alla 31esima edizione. All’interno dello stesso concorso ricevono il Premio Compilation, con l’inserimento di un loro brano nella Compilation Rock Targato Italia 2019.