Folgarida: la scolaresca di Ancona che alloggia all’Hotel Union torna a casa

Sono stati dimessi dall’ospedale di Cles i due ragazzi della scolaresca di Ancona che erano stati ricoverati in via precauzionale dopo i problemi gastrointestinali avvertiti durante il soggiorno all’hotel Union di Folgarida.

Non erano però stati i soli, infatti altre 43 persone avevano avvertito gli stessi sintomi.

Fra loro erano presenti appunto membri di una scolaresca di Ancona e altri legati ad una comitiva di scozzesi. La scolaresca di Ancora ha deciso di fare anticipatamente ritorno a casa mentre gli scozzesi hanno voluto continuare il viaggio

Come si ricorda alla fine gennaio furono 200 fra studenti, professori e genitori coloro che si sentirono male nello stesso hotel

Questa volta il numero è arrivato “solo” fino a 43. Nausea, vomito, crampi e dissenteria sono stati i sintomi più comuni. E’ molto probabile che tutto ciò sia da attribuire ad un virus, ma non è ancor arrivato il risultato dei campioni prelevati dall’Azienda Sanitaria.

Il direttore di Trentino Emergenza Paolo Caputo spiega che in questo caso il numero dei contagiati non è salito ulteriormente perchè sono state adottate molte misure che hanno evitato l’espandersi del contagio. I ragazzi che presentavano dei sintomi comuni sono stati subito isolati e si sono utilizzate delle mascherine.

Nel frattempo gli investigatori del Nas hanno raccolto dei campioni che sono stati inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede a Padova.

Sono stati fatti anche dei prelievi di acqua dagli impianti dell’albergo, anche se appare fortemente improbabile che l’agente patogeno si trovi nell’acqua. L’acqua dell’albergo proviene dall’acquedotto ma i malori sono avvertiti solo dai clienti dell’albergo.

Nella giornata di ieri lo stesso virus ha colpito anche una comitiva presente in Bondone per la settimana bianca. In questo caso i giovani finiti K.O. sono stati una trentina.