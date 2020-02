Domani è san Valentino, la festa degli innamorati

Il giorno più romantico dell’anno è arrivato.

Le coppie di innamorati si sentono al settimo cielo e desiderano festeggiare questa ricorrenza, pensando all’amore che stanno vivendo e che li rende euforici per questa loro condizione, che non tutti hanno la fortuna di sperimentare.

La tradizione di San Valentino come il protettore degli innamorati trova origine fin dall’epoca romana, nel 496 d. C., quando papa Gelasio I pose fine ai lupercalia, i antichi riti pagani dedicati al Dio della fertilità Luperco, che si svolgevano secondo tradizione il 15 febbraio. La data del 14 febbraio, venne scelta anticipando di un giorno la festività dedicata all’amore, visto che era uso durante le Lupercalia, da parte delle donne, offrirsi agli uomini in segno di festeggiamento per il rituale dedicato alla fertilità.

Terni rappresenta la città di san Valentino, dove si festeggia il santo come patrono della città.

Nel giorno degli innamorati il mantra è sempre lo stesso: Cosa faccio a San Valentino”? “Cosa regalo a lui”? “Cosa regalo a lei”?

Le possibilità sono infinite, e usare la fantasia in modo generoso rappresenta una scelta che ci fa distinguere agli occhi del nostro innamorato/a. Conoscendo i suoi gusti e preferenze, si tratta di esaudire un suo desiderio, fare in modo che lo stupore e l’emozione rendano questo giorno un momento indimenticabile e possa restare un segno indelebile dell’amore che si prova.

La scelta più classica è l’invito per una cena romantica al ristorante, senza cellulari, in completa dedizione per il proprio innamorato/a. La cena romantica nel giorno degli innamorati è anche l’occasione per fare un piccolo check up del rapporto, infatti può succedere che, nell’atmosfera magica di San Valentino, ci scappi anche una proposta di matrimonio, o la decisione di fare un figlio. Magari aiuta il menù che si sceglie, che può essere composto di pietanze afrodisiache, e quindi invitano la coppia a lasciarsi andare all’amore.

Una variante nel tipo di cena, è l’idea di tornare sul “luogo del delitto”, portando indietro l’orologio e tornare nel ristorante dove ci si è conosciuti o dichiarati, magari scegliendo lo stesso menù e lo stesso tavolo. Questo, può far rivivere le stesse emozioni, e il ricordo diventato vivo, comunicherà amore ad entrambi, alla coppia.

In Trentino, sull’altipiano della Paganella c’è la possibilità per chi ama sciare di sperimentare “Lovovia dell’amore”, alle 18 infatti sull’impianto di risalita che collega Andalo e il Doss Pelà, ogni coppia riceverà un bottiglia di Trentodoc e potrà brindare all’amore gustandosi uno spuntino con stuzzichini e finger food in un’atmosfera di love climate.

Per continuare lo spazio dell’amore, il giorno dopo ci sarà alle 19, la gara a coppie più romantica dell’inverno, con le coppie legate in salita da un cordino, che si sfideranno lungo il tracciato che porta al rifugio Dosson, a scelta con gli sci da scialpinismo o con le ciaspole. Bell’idea per sperimentare l’armonia di coppia quando si deve lottare insieme per raggiungere un obiettivo.

Altro classico di San Valentino è il regalo fatto al proprio amato/a. In questo caso conta molto conoscere un po’ i gusti della persona che si ama, e magari pensare a qualcosa di originale, fatto con le proprie mani, accompagnato da una dedica personalizzata in cui ci si esprime in grande sincerità e autenticità il proprio innamoramento. Così da coinvolgere emotivamente il partner e consolidare il rapporto di coppia.

Anche il pacchetto terme vissuto in sintonia di coppia è l’occasione per starsene fuori dal mondo e pensare al proprio sogno d’amore. Le coccole che si possono ricevere alle terme sono un modo per volersi bene molto apprezzato.

E che dire dell’effetto sorpresa, cioè “ti prendo e ti porto via”, senza svelare i dettagli. L’effetto sorpresa a San Valentino è qualcosa di inaspettato, molto gradito se “confezionato” bene. Il principio è stupire il proprio partner, e rendere la giornata indimenticabile, piena di emozioni, che rappresentano per la coppia una tappa del proprio cammino. Un giorno da vivere e da ricordare alla grande. Il ritrovarsi in un qualche posto sperduto, o in un hotel da sogno, sono un esempio di possibili scelte.

Magari una fuga romantica nella città dell’amore, Verona, trascorrere un giorno in pellegrinaggio dei luoghi di Romeo e Giulietta, e approfittando degli eventi che ci sono per San Valentino.

Un altro classico di San Valentino è la dichiarazione d’amore, quella vera, quella per sempre, la proposta di matrimonio.

Cosa c’è di più romantico che stupire la propria fidanzata con una proposta di matrimonio “inaspettata” e veramente fuori dagli schemi? Proprio il giorno di San Valentino può essere il giorno giusto, perché si crea l’energia magica dell’Amore. L’amore è così potente che le parole spesso non bastano per esprime le emozioni che scatena.

Per questo un’idea utile per chi è un po’ timido o introverso, ma non vuole perdere l’occasione, e con lei il treno dell’amore, una possibilità è quella di scrivere una lettera in modo sincero e autentico, in cui si rivelano i propri sentimenti, o se si è gia in coppia, si ricordano i momenti piu belli della propria storia, dando loro un significato che esprima il perché si è scelto il proprio partner come compagno di vita.

Leggere poi quelle righe al momento giusto, con l’atmosfera già impostata, è sicuramente un effetto gradito e premiato da chiunque abbia un cuore e questo cuore sia pieno di emozione. Anche una poesia, una canzone, possono far rivivere ricordi, o sollecitare un …SI LO VOGLIO!!!

La sincerità è comunque la base per definire il perimetro di un rapporto d’amore autentico. Così, tutto deve partire dal cuore, e deve essere sentito, altrimenti, difronte a qualcosa di fintamente romantico, ci si può trovare esposti all’effetto boomerang del rifiuto, detto anche in modo gentile.

E poi dopo una giornata in cui ci si è vissuti d’amore, coccolati e amati, non resta che vivere la coppia così innamorata nel fuoco di una passione vissuta in un luogo unico che ci si permette di scegliere.