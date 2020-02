Cles-Suzdal, si rinnova l’amicizia

La Val di Non e la Russia sono sempre più “vicine”. Dopo le bellissime esperienze degli anni scorsi, il Comune di Cles ha deciso di organizzare nuovamente il gemellaggio con la cittadina russa di Suzdal, patrimonio mondiale dell’Unesco.

Sette ragazzi clesiani, maggiorenni e con passaporto valido, avranno l’opportunità di trascorrere, nella prima metà di agosto, un’indimenticabile settimana alla scoperta di una nuova cultura e del divertimento.

Chi si recherà a Suzdal, oltre a godere dell’ospitalità delle famiglie russe, potrà proseguire autonomamente il soggiorno e concludere il proprio viaggio facendo tappa a Mosca e San Pietroburgo.

Per le famiglie clesiane ci sarà inoltre l’occasione di ospitare i ragazzi russi alla fine di luglio. Il Comune organizzerà il soggiorno, ai ragazzi non resterà che farli sentire in famiglia e renderli partecipi dell’estate clesiana, divertendovi insieme.

I posti sono limitati, per qualsiasi informazione è possibile telefonare o scrivere ai seguenti contatti: cultura@comune.cles.tn.it; 0463.662091.

