“Camminerò”, una canzone per i Girasoli: il ricordo di Andrea, Mattia, Luca e Stefano si fa musica

Il ricordo di Andrea, Mattia, Luca e Stefano, a 18 anni dalla loro scomparsa, è ancora vivo, più che mai.

E ora è inciso in maniera indelebile in un disco capace di racchiudere tutto il dolore per la perdita di un figlio, di un fratello, di un amico, di una giovane vita. Ma anche la speranza che il sole possa tornare a splendere e a riscaldare l’anima.

Igor Portolan ha riscritto per loro il testo di “Bed of Roses” di Bon Jovi, dando alla luce una canzone intrisa di emozioni: “Camminerò” è il titolo di questo brano speciale dedicato ai quattro Girasoli.

Proprio il fatto che questo pensiero arrivi a così tanto tempo di distanza, assume un significato ancora più profondo. “È un regalo bellissimo, che ha ancora più valore perché arriva dopo 18 anni dalla scomparsa dei nostri ragazzi, segno che sono ancora nel cuore di chi ha voluto loro bene – spiega con emozione Nadia Bertagnolli, mamma di Andrea e presidente della Pro Loco Castel Belasi –. Ringrazio di cuore Igor, amico di sempre dei Girasoli, la Valium Band, Riki Pandocchi, i Ragazzi d’estate e tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto”.

Il disco e il video, girato nella sala d’incisione come succede nell’originale, saranno presentati sabato alle 20.30 in Sala Pozza, a Campodenno, in una serata organizzata dalla Pro Loco, che ogni anno dedica ai Girasoli un Memorial sempre molto partecipato.

I familiari, gli amici di sempre e un po’ tutta la comunità si stringeranno in un sincero, grande abbraccio, che si allargherà anche a realtà lontane, bisognose di solidarietà.

Nel corso della serata sarà infatti possibile acquistare il disco e il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione “Amici del Madagascar” di Sporminore, onlus che da anni si occupa di fare del bene in Africa.

UN’IDEA NATA CON I “RAGAZZI D’ESTATE – Com’è nata l’idea di una canzone per i Girasoli? È lo stesso Igor Portolan a raccontare in che modo il disco è diventato realtà.

“Negli anni, durante gli spettacoli teatrali e musicali coi “Ragazzi d’estate”, abbiamo sempre dedicato delle canzoni della musica italiana ai Girasoli – spiega –. Così ho pensato che sarebbe stato bello che questi quattro ragazzi avessero una canzone tutta loro”.

Ed ecco, dopo qualche tempo, l’uscita del disco della Valium Band “Camminerò”, un brano musicale in cover: il testo è stato scritto, come detto, sulla base ritmico armonica di “Bed of Roses”, una ballata rock di Bon Jovi del 1992.

Nelle parole di Igor Portolan la vita, come spesso accade nella storia della poesia e della musica, viene vista come cammino. Un percorso lungo il quale s’incontrano momenti difficili, ma non viene mai a mancare la speranza, affidata ai bambini.

“Per me che ho sempre composto testo e musica è stato un nuovo modo di scrivere – rivela l’autore –. Mi sono detto “proviamo” e con la Valium Band, grazie all’amicizia con il maestro Riccardo Pandocchi che ci ha messo a disposizione uno studio di registrazione professionale sul Lago d’Iseo, in provincia di Brescia, siamo giunti in breve tempo alla realizzazione del disco”.

Per Nadia Bertagnolli è stata una bellissima sorpresa. “Chi altro poteva avere un pensiero così profondo e sensibile, se non Igor – racconta –. Mi aveva accennato della sua idea, ma quando, qualche giorno fa, mi è arrivato un suo videomessaggio direttamente dalla sala d’incisione, è stata una notizia inaspettata che mi ha reso felicissima. Ho poi ascoltato la traccia audio e l’emozione è stata grande. Igor è riuscito a mettere i nostri pensieri di genitori “orfani” in una canzone”.

Una canzone che aiuterà a tener vivo il ricordo di Andrea, Mattia, Luca e Stefano. E a portare il loro sorriso dolce, sulle ali di una poesia in musica, fino in Africa.