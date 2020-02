Alessia Ambrosi massacra Ianeselli: le 5 domande che mettono in imbarazzo il candidato della sinistra trentina

Alessia Ambrosi prende posizione sulla visita della candidato sindaco della sinistra Franco Ianeselli all’Iman radicale di Trento Aboulkheir Breigheche, fan del presidente turco Erdogan, vicino ai Fratelli musulmani e sostenitore dell’invasione turca della Siria e dello sterminio dell’eroico popolo curdo.

Ricordiamo che le posizioni dell’iman Trentino sono piuttosto note ed a riguardo era stato ripreso in una foto a fianco di due jihadisti dell’Isis. (qui articolo e foto)

La sua figura non è per nulla gradito nemmeno alla parte moderata o laica della comunità islamica trentina.

Pubblicità Pubblicità

È singolare e piuttosto indicativo che nella sua prima uscita pubblica il candidato della sinistra vada a parlare con la comunità musulmana invece che con qualche associazione di volontariato o con qualche imprenditore. Un clamoroso scivolone che mette in imbarazzo la parte moderata del centro sinistra (qui articolo)

Come dire che Ianeselli inizia a mostrare il suo vero volto che non è di certo quello di esponente moderato di centro sinistra, ma semplicemente un “compagno” a tutto tondo simpatizzante dei centri sociali e degli anarchici che da anni stanno distruggendo la bellezza della nostra città e difensore dell’accoglienza «selvaggia» dei migranti che rischiano di invadere le nostre città con le conseguenza che sono sotto gli occhi di tutti.

Franco Ianeselli di certo non sarà mai un candidato sindaco di tutti i trentini, ma solo di chi ideologicamente lo ha sostenuto nella sua carriera sindacale, cioè gli ambienti dell’estrema sinistra, i centri sociali, gli antagonisti e coloro che vogliono a tutti i costi imporre un accoglienza senza limiti alla comunità di Trento.

Alessia Ambrosi (Lega) dopo l’incontro di Ianeselli con l’iman Breigheche ha parlato di «Brutta pagina per la città e uno schiaffo ai moderati e chi vuole il dialogo»

Pubblicità Pubblicità



La consigliera provinciale ha ricordato che l’iman si è fatto fotografare in compagnia di due assassini dello Stato Islamico e che lo stesso ha sempre tentato di autoproclamarsi rappresentante di tutti i cittadini di fede islamica residenti in provincia, verosimilmente solo per captatio benevolentiae nei confronti delle Amministrazioni locali. Ambrosi poi si è chiesta anche : «Cosa gli ha promesso Ianeselli in cambio del sostegno elettorale?»

La presa di posizione di Alessia Ambrosi consigliere provinciale della Lega ha ricevuto il sostegno di migliaia di persone che hanno accolto positivamente le sue dichiarazioni.

Quella di esporsi è stata una scelta che per Ianeselli potrebbe essere complicata. Alessia Ambrosi infatti nella serata di ieri ha affondato ancora il colpo ponendo 5 domande al candidato sindaco della sinistra piuttosto imbarazzanti.

Risposte alle quali difficilmente risponderà, perché farlo, significherebbe perdere le elezioni del 3 maggio 2020.

Le 5 domande poste dalla consigliera della lega sono molto semplici e dirette:

Perché Ianeselli è andato a far visita ad un imam nemico del popolo curdo e di Israele? Che cosa ha promesso in occasione dell’incontro? Forse la moschea in caso di elezione? Ianeselli è favorevole o contrario ad una moschea a Trento? Da donna chiedo ad Ianeselli dov’erano le donne islamiche in occasione del suo incontro con solo uomini?

«Semplici domande alle quali dovrebbero seguire delle semplici risposte, ci saranno?» – Si chiede Alessia Ambrosi.

Tra le posizioni a sostegno dell’Iman segnaliamo quella di Michele Dallapiccola del PATT che ha portato solidarietà «postando» un messaggio sulla pagina di Aboulkheir Breigheche. Insomma addio alla difesa dei valori dell’identità trentina e porte aperte alla globalizzazione.

Pieno rispetto per il messaggio dell’ex assessore, ma ora però tutti credono, anche i pochi militanti rimasti, che sia arrivato il momento di cambiare lo statuto del movimento.