Volontari del Trento Film Festival in azione per un evento sempre più green

Il Trento Film Festival, il più antico festival internazionale di cinema e culture di montagna, è una vera e propria “cordata”: un’avventura emozionante, che si realizza con successo solo grazie al lavoro di gruppo.

Per questo motivo ogni anno il Festival apre le porte a tantissimi/e volontari/e, che arrivano a Trento da tutta Italia per dare il proprio contributo alla buona riuscita dell’evento, portando energia, passione e competenze.

Impegnati sui diversi fronti del Festival, dal front office all’accoglienza degli ospiti, dalle sale cinematografiche a MontagnaLibri fino all’ufficio stampa, i volontari e le volontarie arricchiscono il loro curriculum vitae con un’esperienza speciale all’interno di una macchina organizzativa complessa come quella di un festival internazionale.

Quest’anno, grazie al contributo della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e alla partnership con UISP (Unione italiana sport per tutti), Redo Upcycling, Agenzia di stampa giovanile e APPA – Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, i volontari potranno diventare “giovani attori di (tras)formazione ambientale”, attraverso un percorso formativo sullo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici.

La proposta ha l’obiettivo non solo di trasmettere esperienze, far conoscere buone pratiche e aumentare la consapevolezza sui cambiamenti climatici e le emergenze socio-ambientali, ma anche di trovare nuovi strumenti per ridurre ulteriormente l’“impronta ecologica” del Festival e diventare un evento sempre più green.

Per diventare volontari/e della 68ª edizione del Trento Film Festival (25 aprile – 3 maggio 2020) è necessario compilare l’entry-form online entro il 27 marzo, mentre per partecipare al percorso formativo la richiesta va inviata entro il 3 marzo 2020.

Tutti i volontari e le volontarie riceveranno la T-shirt Montura, il catalogo del Trento Film Festival e il pass cinema per accedere gratuitamente a tutte le proiezioni della 68ªedizione.

Per maggiori informazioni scrivere a staff@trentofestival.ite consultare la pagina dedicata sul sito del Festival