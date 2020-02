Ville d’Anaunia celebra il Giorno del Ricordo

Il Comune di Ville d’Anaunia celebra quest’anno il Giorno del Ricordo con un incontro dal titolo “Foibe: una tragedia dimenticata”, in programma domani sera, giovedì 13 gennaio alle 20.30, nell’aula magna delle scuole a Tuenno.

“L’eccidio delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata sono una pagina di storia che per molti anni è stata dimenticata. Spetta a noi tenere vivo il ricordo, perché la conoscenza è lo strumento più importante per resistere alle derive dell’intolleranza” sono le parole dell’assessore alla cultura del Comune di Ville d’Anaunia Maria Teresa Giuriato.

Nel corso della serata promossa dall’amministrazione, con la conferenza del professore dell’Università di Trento Gustavo Corni, interverrà il presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia del Trentino, Roberto De Bernardis. L’ingresso è libero.

IL GIORNO DEL RICORDO – Il Giorno del Ricordo viene celebrato il 10 febbraio di ogni anno per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Al Giorno del Ricordo è associato il rilascio di una medaglia commemorativa destinata ai parenti delle persone soppresse e infoibate in Istria, a Fiume, in Dalmazia o nelle province dell’attuale confine orientale dall’8 settembre 1943, data dell’annuncio dell’entrata in vigore dell’armistizio di Cassibile, al 10 febbraio 1947, giorno della firma dei trattati di pace di Parigi.

