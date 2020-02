Sfiorata la tragedia a Moena: cade un albero sulla strada del Passo San Pellegrino

Ieri mattina verso le 9:45 un albero è caduto sulla strada fra Moena e Passo San Pellegrino.

Nella caduta l’albero ha rischiato di colpire un automobile. Le vetture che seguivano hanno poi prontamente frenato per evitare l’ostacolo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale della Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento.

Pubblicità Pubblicità

Le operazioni per la rimozione dell’albero sono durate circa due ore. Una volta rimosso, il traffico ha poi ripreso a scorrere regolarmente.

La tempesta Ciara che sta flagellando in questi giorni l’Europa Centrale è arrivata fino in Alto Adige. A Cima Beltovo, sopra Solda, ha raggiunto i 192 chilometri all’ora.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità

Il vento è parecchio forte in alta montagna, mentre cala progressivamente d’intensità mano a mano che raggiunge il fondovalle.

Nel centro Europa la tempesta ha fatto una vittima, tantissimi danni e un elenco sterminato di disagi su un fronte che va appunto dal Trentino alla Liguria.

Pubblicità Pubblicità



È una tempesta molto diversa dal solito, quella che ha messo a soqquadro mezza Italia: niente freddo e niente temporali ma raffiche potentissime, capaci di mandare in tilt città, campagne, zone industriali, porti e aeroporti.

Traffico impazzito, rischi e brividi per gli automobilisti in viaggio sulle autostrade e tanti quartieri senza elettricità per ore.

Ieri mattina intorno alle 11:30 circa è mancata la corrente elettrica nella città di Bolzano per circa un’ora.

Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco permanenti e volontari per vari ascensori bloccati in tutta la città.

Il blackout ha interessato anche le zone della Bassa Atesina, di Merano e in parte la Val Venosta. La situazione è rientrata nella normalità alle ore 12:30 circa.

Il gestore della rete Terna sta effettuando gli accertamenti per risalire alle cause, che probabilmente sono dovute a danni causati dal forte vento su una linea principale di alta tensione.