Professionisti della sanità a cena al ristorante cinese

Una cena a suggello degli ottimi rapporti instaurati tra i professionisti della sanità e la comunità cinese del Trentino: lunedì sera i vertici dell’Apss e alcuni operatori sanitari hanno cenato insieme ad alcuni rappresentanti dell’Associazione cinesi in Trentino in un ristorante cinese della città.

Un momento conviviale per veicolare un messaggio di amicizia, collaborazione e di lotta allo stigma a discapito di chi diffonde false informazioni alimentando allarmismo e psicosi.

Una serata per ribadire ancora una volta che il nuovo coronavirus si diffonde non attraverso il cibo ma, come tutti i virus respiratori, principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette. È importante perciò l’igiene delle mani lavandole spesso con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche, l’uso di fazzoletti di carta che devono essere buttati dopo l’utilizzo, lo starnutire o tossire in un fazzoletto o nel gomito flesso.

Pubblicità Pubblicità