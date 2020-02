Oggi al polo universitario c’è l’open day 2020

Ritorna la giornata dedicata all’orientamento e alla presentazione delle lauree delle professioni sanitarie: oggi, 12 febbraio, dalle ore 9 alle ore 17, al Polo universitario delle professioni sanitarie in via Briamasco 2 a Trento si tiene l’Open day 2020.

Gli studenti del terzo anno dei diversi corsi di laurea del Polo universitario presenteranno i singoli indirizzi di studio e saranno disponibili per informazioni sui test di ammissione, sui tirocini e sugli sbocchi professionali.

Per l’occasione saranno organizzati alcuni laboratori dove i partecipanti potranno sperimentare in prima persona determinate attività pratiche.

Nel corso della giornata sarà presente uno stand dedicato al corso per operatore socio sanitario, un corso gestito dall’Apss che forma operatori dedicati al mantenimento del comfort e all’igiene negli ambienti di vita e di cura.

Una volta acquisita la qualifica, l’operatore socio sanitario può svolgere l’attività sia nel settore sanitario sia in quello sociale, a domicilio, in RSA, nei centri diurni, in ospedale e nelle cooperative sociali.

