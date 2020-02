La Cassa Rurale Val di Non presenta le novità fiscali per le imprese

Un convegno interamente dedicato alle principali novità dell’ultima Legge di Bilancio su tematiche di interesse per le imprese. Importante appuntamento quello che andrà in scena domani, giovedì 13 febbraio alle 16.30, nella sala polifunzionale del Centro Direzionale di Cles della Cassa Rurale Val di Non.

L’incontro, intitolato “Legge di Bilancio 2020 e decreto fiscale: quadro di sintesi”, vedrà come relatore Alessandro Pratesi, ragioniere commercialista e pubblicista, e tratterà argomentazioni di grande interesse: le novità per le imprese e i professionisti (le ritenute nei contratti di subappalto, nuovi limiti alle compensazioni dei crediti fiscali, inasprimento delle pene per i reati tributari, le maggiori responsabilità e gli obblighi di controllo), l’impatto sui regimi contabili (il futuro del regime forfettario, la comunicazione telematica dei corrispettivi tra proroghe e nuove regole, la lotteria degli scontrini), gli indici di allerta della crisi d’impresa, la revisione legale per le neo imprese.

Il convegno, a entrata libera, è rivolto a tutti gli interessati, in particolare agli imprenditori e ai loro collaboratori specializzati in contabilità, ai liberi professionisti, ai titolari di ditte individuali, ai commercianti, agli artigiani, ai commercialisti, ai consulenti d’impresa.

La proposta formativa è uno dei servizi del neocostituito “Centro Imprese – Professionisti al tuo servizio”, l’area della Cassa Rurale dedicata alla consulenza e allo sviluppo dei servizi d’impresa, un team di professionisti specializzati a supporto delle aziende.

Centro Imprese si propone come partner strategico di lungo termine in grado di accompagnare le imprese nei progetti di crescita in Italia e all’estero, attraverso servizi innovativi e consulenze personalizzate. Per tutte le esigenze correnti e straordinarie propone un’offerta finanziaria e consulenziale ad alto valore aggiunto, fondata sull’esperienza e sul supporto del Gruppo Cassa Centrale Banca.

Durante la serata sarà anche presentato il pacchetto editoriale “Plus Azienda” del Sistema Ratio, offerto in esclusiva dalla Cassa Rurale alla clientela corporate.

