È morto Pietro Moltrer, l’ultimo superstite della battaglia di Stalingrado

E’ morto Pietro Moltrer originario di Fierozzo, ma da anni residente a Povo che da pochi giorni aveva compiuto 102 anni.

Con lui se ne va una testimonianza storica della Seconda Guerra Mondiale vissuta dalla parte dei tedeschi.

Moltrer era tra gli ultimi soldati, aveva prestato servizio nella Wehrmacht, sopravvissuti alla battaglia di Stalingrado.

Era stato trasferito sul fronte russo dopo aver partecipato alla battaglia di Dunkerque: una memoria storica di un’epoca vissuta da militare comnbattente dell’esercito tedesco ed aveva fatto parte della Sesta Armata Von Paulus.

Al di la delle ideologie, militarmente parlando, la resistenza di Stalingrado all’assedio dell’Armata Rossa fu una pagina eroica ed alla resa ( il 2 febbraio del 1943 ) Pietro Moltrer fu fatto prigioniero e trasferito al campo di concentramento di Astrakan vicino al Mar Caspio.

Per anni non se ne ebbero più notizie, tant’è che i suoi famigliari lo considerarono morto.

Dopo cinque anni di sofferenze arrivò l’ordine di liberazione in quanto austriaco, tirolese e come molti altri “ mocheni” , specialmente i residenti a Palù del Fersina, a seguito del trattato sottoscritto da Mussolini e Hitler, optarono per la Germania.

Ma a Fierozzo riuscì ad arrivare solo un anno dopo – il 5 gennaio del 1948 – ed in paese fu festa grande per il ritorno di un compaesano che era stato dato per morto.

In seguito si iscrisse alla sezione Ana ed era l’ultimo reduce della Valle dei Mocheni.

Dopo quella dura esperienza aveva preferito vivere nell’anonimato e delle sue vicissitudine abbiamo ben poche testimonianze.

Di Pietro Moltrer ne parla in diverse pagine Lilli Gruber nel suo libro “ Tempesta”.