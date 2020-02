CoronaVirus: bilancio sale a 1.115 morti e 7.333 contagiati in condizioni critiche

Il bilancio delle vittime sale a 1.115 morti. Mentre l’OMS ha ribattezzato il coronaVirus in Covid-19.

I nuovi casi registrati in Cina nelle ultime 24 ore sono stati 2.484.

Nel paese asiatico si registrano, riporta il bollettino dell’Oms, oltre 43 mila casi, di cui 7.333 gravissime.

Pubblicità Pubblicità

La Commissione sull’epidemia della provincia di Hubei nel briefing di ieri parla di oltre 44.200.

Altri 39 casi di coronavirus sono stati confermati tra i passeggeri a bordo della nave Diamond Princess, in quarantena, attraccata a Yokohama in Giappone.

Pubblicità Pubblicità

I dati sono stati forniti dal ministro della Salute giapponese. Il numero dei passeggeri della nave infetti sale a 174. La quarantena della Diamond- come comunicato dall’operatore Princess Cruises – si concluderà il 19 febbraio. Sulla nave ci sono anche 35 italiani.

Il Gran Premio di Cina di Formula 1 è stato posticipato a causa dell’allerta Coronavirus. La FIA, organo di governo della Formula 1, ha annunciato in una nota di aver posticipato il la tappa di Shanghai del Circus che doveva svolgersi ad aprile a causa dello scoppio dell’epidemia nel paese.

Pubblicità Pubblicità



Gli organizzatori studieranno potenziali date alternative “se la situazione dovesse migliorare“, si legge nella dichiarazione degli organizzatori della F1.

Per quanto riguarda l’Italia restano invariate le condizioni della coppia di cinesi ricoverati per coronavirus all’ospedale Spallanzani.

E’ quanto si legge nell’ultimo bollettino del nosocomio romano. “Le 20 persone, che non presentano alcun sintomo e che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all’infezione da nuovo coronavirus, sono sempre in buone condizioni generali. Sono risultati tutti ripetutamente negativi ai test per la ricerca del nuovo coronavirus” si evince ancora dal bollettino. Inoltre “il cittadino italiano di ritorno dalla città di Wuhan caso confermato di infezione da nuovo coronavirus, è in buone condizioni generali e soprattutto senza febbre. Continua la terapia antivirale”.

Domani è previsto il rientro del 17enne di Grado rimasto bloccato a Wuhan, mentre restano in isolamento, nel centro sportivo della Cecchignola, sempre a Roma, i 55 italiani rimpatriati dalla Cina a bordo di un aereo militare.

L’ Europa per il momento tiene a freno i contagi, solo 45, con nessun morto.

Nella città fantasma di Wuhan sono almeno 10 milioni gli abitanti in quarantena e fra di loro sono rimasti anche 9 italiani, sentiti dal Corriere della Sera.

Sono due manager d’impresa, una professoressa universitaria, quattro studenti, uno chef e un dottorando. La “rappresentativa” italiana a Wuhan ha creato un gruppo Whatsapp, per condividere la solitudine di questi giorni in isolamento.

Mentre il dottorando è relegato in casa per scrivere la tesi di dottorato da ben prima dello scoppio del virus, gli italiani di Wuhan hanno parlato con il Corriere.

Tra questi c’è Sara Platto, docente universitaria da sette anni in Cina, che si mostra ottimista sulla riapertura dei servizi a Wuhan.

Uno dei due manager, invece, parla dell’utilità del gruppo Whatsapp dal nome “The Survivors”: “Ci passiamo anche informazioni importanti, come il detersivo migliore per disinfettare, dove trovare le maschere”, afferma.

E nella stessa chat si legge di metodi delatori utilizzati dalle autorità cinesi: “Per individuare i contagi ora usano metodi spicci, comprese le informazioni dei vicini di casa… ti sentono tossire e…”.