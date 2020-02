Cooperazione: dimissioni a raffica nel Cda, finisce l’era di Marina Mattarei

Tutti i nodi vengono al pettine e le problematiche degli ultimi 2 anni sfociano in un clamoroso epilogo.

Ieri la presidenza di Marina Mattarei a capo della Federazione trentina delle Cooperative si è interrotta in modo repentino e clamoroso

Le undici dimissioni arrivate ieri da parte di altrettanti consiglieri hanno decretato il capolinea della prima donna alla guida della cooperazione trentina.

Prima le dimissioni di Marco Misconel, «“Un passo indietro per stimolare una ampia riflessione nel credito cooperativo trentino sui principali temi che riguardano il futuro delle Casse Rurali. Ho ritenuto necessario dare un segnale forte al movimento di credito cooperativo per rilanciare il ruolo delle Casse Rurali e della Federazione che le rappresenta” – queste le sue parole.

Poi 4 giorni dopo quelle di Arnaldo Dandrea e Antonio Pilati ed infine quelle del consigliere Paolo Spagni che aveva sostituito la dimissionaria Mariangela Franch.

La lista dei dimissionari ieri ha preso corpo arrivando a 11.

Oggi probabilmente se ne aggiungeranno altre due, quelle del presidente di Melinda Michele Odorizzi e di Stefano Fontanari (consigliere di Adhoc).

Le ragioni di questo terremoto sono da ricercare nei travagliati rapporti fra i componenti del CdA e nell’immobilismo della sua presidente.

Un’epilogo che in Trentino non ha precedenti e che vede la decadenza del cda e per il momento la fine della Cooperazione.

Ora fino alle prossime elezioni a guidare la cooperazione, a norma di statuto, sarà la presidente del collegio sindacale Patrizia Gentil.

Ora ci saranno 60 giorni per presentare le candidature e si prevede l’insediamento del nuovo CdA per il mese di maggio 2020