Borgo, abbandono rifiuti. Galvan replica alle lamentele dei cittadini

Il sindaco di Borgo Valsugana replica alle accuse di alcuni cittadini che lamentano scarsi controlli da parte degli Agenti di Polizia Municipale sulle aree dei rifiuti.

Le accuse parlano anche di agenti delle polizia «più “interessati” a far cassa controllando a tappeto i parcheggi con disco orario in centro paese, scoraggiando ancora di più già i pochi turisti a visitare il centro storico».

Altre segnalazioni erano arrivate anche per la mal gestione e raccolta dei rifiuti gestita dalla Comunità di Valle Valsugana Tesino presieduta da Attilio Pedenzini.

Nel nostro articolo auspicavamo che gli organi preposti al controllo e la gestione più accurata a beneficio della comunità di Borgo e Olle Valsugana si mettessero in moto prima possibile.

Qualcosa si è mosso e il Sindaco Enrico Galvan attraverso una breve nota fa sapere che «sulle isole ecologiche a Borgo Valsugana preme evidenziare che l’attività del Corpo di Polizia Locale è stata eseguita con vari servizi durante il corso del 2019 con oltre 250 ore specifiche per controlli sul deposito/abbandono dei Rifiuti solidi urbani a Borgo e nei paesi convenzionati. Sono stati notificati 63 verbali nel 2019 a seguito dei vari interventi anche con le foto-trappole. Azione questa che sta procedendo anche nel 2020 e che sarà sempre più implementata».

Galvan sottolinea anche che «gli agenti di Polizia locale fanno il possibile per mantenere i servizi di controllo e prevenzione ma va sottolineato che l’organico di 17 agenti e 2 ispettori per un territorio di convenzione composto da 15 Comuni necessita di una diversificazione delle attività per tenere conto delle varie richieste delle amministrazioni. Il problema delle isole ecologiche non è il controllo ma la mancanza di educazione, senso civico e rispetto di chi abbandona o conferisce in modo errato. Fortunatamente la situazione è migliorata ma soprattutto in certe aree è ancora deficitaria e come amministrazioni, coadiuvati dalla Polizia locale si monitora e si interviene ma vi deve essere una presa di coscienza di tutti che certi atteggiamenti vanno assolutamente evitati e stigmatizzati.»

