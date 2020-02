Villazzano: continuano i furti sulle auto parcheggiate presso il Bosco di Villazzano

Continuano le «spaccate» nei luoghi vicino ai boschi dove gli ignari cittadini parcheggiano la macchina per andare a fare una passeggiata.

Questa volta è stato preso di mira il Bosco di Villazzano dove una signora, che aveva portato il cane a fare una passeggiata, al suo ritorno si è ritrovata con il finestrino in frantumi e senza la borsa che aveva lasciato all’interno.

Poco più avanti ha trovato a terra degli scontrini che teneva nella borsa, ma dei due telefoni e dei documenti nessuna traccia.

Purtroppo il caso non sarebbe isolato e anzi quasi quotidiano.

Nel parcheggio ci sono circa cento posti auto ma non sono presenti telecamere e questo fa diventare il luogo molto interessante per malviventi e ladri improvvisati che poi possono avere numerose via di fuga in tutta tranquillità.

I ladri scelgono sempre di più i parcheggi ubicati vicini alla zone del bosco perché danno la possibilità di più vie di fuga e perché sono comunque poco visibili.

Di solito si appostano non lontano per controllare se i conducenti lasciano le cose in macchina o le mettono nel baule per andare così a colpo sicuro.

A denunciare l’ennesimo furto anche una cittadino sul gruppo «Trentino Dogs».

«Purtroppo stamattina, – si legge – nonostante domenica mattina ci sia un gran passaggio di persone, ci sono state 2 “spaccate” al parcheggio del parco. E’ evidente che i cartelli “zona videosorvegliata” servono a poco senza le telecamere…. Senza contare il fatto che basta calarsi un berretto sulla testa e anche una telecamera non serve a niente! Credo sia una battaglia persa, l’unica vera soluzione sarebbe avere un custode al parcheggio, ma ovviamente è improponibile. Bisogna quindi affidarsi alla fortuna evitando di lasciare oggetti in vista nell’abitacolo, anche se spesso le macchine vengono aperte lo stesso….»