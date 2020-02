Trento: scoperta una nuova discarica abusiva

Scoperta una nuova discarica abusiva a Trento. Purtroppo il fenomeno non solo continua ma si aggrava ogni giorno di più.

Sono infatti decine le segnalazioni che arrivano al nostro numero whatsApp della redazione (3922640625) e che testimoniano situazioni di degrado piuttosto importanti in molte zone del capoluogo.

In questo caso la segnalazione arriva da Daniele Demattè che ha scoperto sotto il ponte della tangenziale nei pressi dello scivolo che adoperano i vigili del fuoco per scendere con i gommoni per le esercitazioni una discarica che secondo alcuni pescatori cresce ogni giorno di più.

Il luogo purtroppo non è nuovo a fenomeni del genere. La zona è stata pulita e ripulita più volte ma il degrado, l’inciviltà e la maleducazione sembrano continuare.

Fra i rifiuti sono visibili borsette, alcuni capi di vestiario ancora in buone condizioni, bottiglie di vetro, utensili di plastica di ogni tipo, alluminio e carta di ogni tipo.

