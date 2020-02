Si vive una volta sola, il nuovo film di Carlo Verdone

Ieri sera si è tenuta la presentazione e anteprima del film «Si vive una volta sola» di Carlo Verdone con gli attori del cast al cinema multisala UCI di Campi Bisenzio (Firenze).

Presenti in sala prima della proiezione Carlo Verdone, Rocco Papaleo e Max Tortora.

L’unica non presente è stata Anna Foglietta in quanto impegnata a recitare in teatro.

Pubblicità Pubblicità

Gli attori hanno parlato del film raccontando aneddoti interessanti. Il film è stato girato in Puglia ed è il ventisettesimo diretto da Carlo Verdone che è anche fra i protagonisti della pellicola.

Il film uscirà in tutte le sale cinematografiche il 27 Febbraio 2020 e racconta di un quartetto di medici talmente abili in sala operatoria da conquistare la fiducia anche del Papa che decide di affidarsi a loro per essere curato.

Pubblicità Pubblicità

Purtroppo i medici tanto abili nella propria professione non lo sono affatto nella vita nella vita privata.

Il team è formato dal professor Umberto Gastaldi (Carlo Verdone), la grintosa strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta), l’anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo) e il suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora), grande amante delle donne.

Pubblicità Pubblicità



Professionisti ed esperti, ma anche divertenti e abili ideatori di scherzi, diventano una squadra somigliante ai 4 indimenticabili «amici miei» più che a un’equipe medica.

La loro vittima preferita è Amedeo, soggetto permaloso, ingenuo e credulone.

Tante le beffe dei colleghi ai suoi danni: la mamma che arriva a casa sua nel bel mezzo di una “serata galante”, la rimozione della sua auto parcheggiata e persino un giornalista di un’ importante quotidiano che vuole intervistare proprio lui, l’anestesista.

Ma a volte la vita da scherzosa può diventare drammatica e crudele.

E quando Umberto, Lucia e Corrado scoprono che il loro amico e collega è gravemente malato decidono di non avvisarlo immediatamente della sua situazione clinica ma di partire tutti e quattro per un viaggio “on the road” tra le spiagge del sud.

Nessuno ha il coraggio di dire la verità ad Amedeo ma una serie di situazioni surreali, incontri improvvisi e confessioni inaspettate renderanno questo viaggio un’avventura unica e indimenticabile.