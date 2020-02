“Scenari di Medioriente”: il 13 febbraio la conferenza a Trento con Gian Micalessin

È prevista per giovedì 13 febbraio alle 20.30, nella sala meeting dell’Hotel America, la conferenza “Scenari di Medioriente”, con Gian Micalessin, giornalista e reporter di guerra, Roberto Vivaldelli giornalista per “Il Giornale” e Giulia Pilloni, volontaria per l’associazione Sol.Id Onlus.

Sarà presente per il saluto istituzionale, l’Assessore Regionale, Claudio Cia.

“Una conferenza che vuole analizzare nel profondo lo scenario attuale in medioriente, diviso tra la guerra in Siria, che dal 2011 infiamma il paese e il più recente ingresso in gioco dell’Iran”, afferma Pilloni.

Pubblicità Pubblicità

La volontaria per Sol.Id Onlus, ospite alla conferenza organizzata a Trento parla di conflitto in Iran, “che ha assunto di nuovo il colore di una guerra contro il totalitarismo a giustificazione della ormai metodica distruzione di paesi colpevoli solo di rivendicare la propria sovranità”.

“Sol.Id – prosegue Pilloni in una nota – è da sempre attiva contro questo tipo di prevaricazioni, intervenendo sul campo e portando il suo contributo frutto di anni di assistenza umanitaria in Siria, Iran e al fianco di tutti quei popoli in lotta a difesa di quella sovranità diventata oggi pretesto di attacchi perpetrati anche per anni”.

Pubblicità Pubblicità

“Scenari di guerra che interessano il medioriente ma che serviranno per ragionare sulla totalità e complessità di cosa significa oggi essere Stati sovrani contro gli interessi di paesi come l’America, avvezzi alla manipolazione dell’opinione pubblica e al trasformare le loro guerre di potere e imperialismo in battaglie a tutela della democrazia”.

Pubblicità Pubblicità