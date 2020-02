La Lega incontra i cittadini di Cognola

Prosegue il tour d’ascolto dei consiglieri comunali della Lega che ieri sera hanno incontrato i residenti di Cognola, un sobborgo che rischia di diventare un grande dormitorio, perdendo quell’eccellenza che aveva di zona residenziale della città.

Tra i problemi al primo posto quello dei parcheggi non più utilizzati dai residenti, ma “ catturati” dai pendolari che li occupano per tutta la giornata lavorativa per scendere in città in autobus.

Segnalata anche la pericolosità delle strade specialmente per le numerose curve a gomito rimaste le stesse negli anni anche se Cognola nel frattempo, è diventato un sobborgo ad alta densità abitativa. Un aspetto che non accenna a diminuire anche in considerazione delle recenti licenze concesse in deroga che di fatto hanno dato la possibilità di costruire nuove case.

Preoccupazione anche per “Casa Serena “ il cui destino non è per nulla certo.

Mancano anche luoghi di aggregazione e probabilmente Cognola paga il fatto di essere vicino ai sobborghi universitari, ma senza nessun beneficio se non quello della presenza di studenti e professori in qualità di inquilini.

Il problema è che se oggi Cognola sta cambiando radicalmente la propria identità, lo scotto lo pagano quei cittadini che l’avevano scelta come luogo di residenza. Accettando cioè di pagare un maggior costo sia di affitti che di acquisto, in cambio della tranquillità e dell’eccellenza della zona collinare della città.

Oggi quasi tutto è cambiato. Ci sono problemi di sicurezza, i furti sono all’ordine del giorno, l’identità di paese sta per essere sostituita dall’anonimato del sobborgo dormitorio e di transito per i pendolari.

Insomma anche in questo caso l’amministrazione comunale di centro sinistra ha fallito, non pensando ad un piano di conservazione del territorio e i danni sono evidenti.