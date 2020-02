Iman Trento, alleanza per Israele: da Ianeselli servono chiarimenti

Franco Ianeselli ha incontrato la comunità islamica di Trentino insieme al suo Iman Aboulkheir Breigheche.

L’incontro ha suscitato molte polemiche visto che l’Iman più di una volta ha manifestato le due simpatie per le posizioni estremiste dei fratelli Musulmani, cosa peraltro confermata anche da una fotografia dove Breigheche viene ritratto insieme a due esponenti dell’Isis

Sull’incontro si è espresso anche Alessandro Bertoldi, Presidente nazionale di Alleanza per Israele.

Pubblicità Pubblicità

«Apprendo con stupore che nei giorni scorsi il candidato sindaco del centrosinistra per la città di Trento Franco Ianeselli abbia incontrato una esigua rappresentanza della Comunità islamica trentina capeggiata dall’Imam Aboulkheir Breigheche, – dichiara Bertoldi – noto per essere vicino ai Fratelli musulmani, per aver più volte negato il diritto d’Israele ad esistere e legittimato posizioni estremiste e radicali. L’Imam trentino è noto anche nel mondo islamico moderato per essere un personaggio poco affidabile su posizioni vicine a Turchia e Qatar, da cui gli stessi moderati prendono le distanze, nonché per aver in diverse occasioni pubbliche giustificato il terrorismo quale conseguenza delle scelte politiche occidentali in Medio oriente».

E ancora: «Nonostante la stima per Ianeselli non si può non chiedergli spiegazioni su quali fossero le finalità di tale incontro e se non sapesse chi ha incontrato. È necessario prestare attenzione ai segnali che si danno quando si è candidati a guidare una città importante come Trento. Nel corso del suo intervento Ianeselli si è accorto che in sala non erano presenti donne? Si è chiesto perché? Voglio chiedere al candidato sindaco Ianeselli, senza polemica, quale sia la sua posizione sull’Islam politico e sul diritto d’Israele ad esistere in quanto Stato».

Pubblicità Pubblicità

Bertoldi chiede ora se Ianeselli abbia intenzione di prendere le distanze dall’Imam di Trento e dalle sue posizioni islamiste che proprio per le nostre regole e per la nostra storia non sono accettabili.

«Voglio appellarmi a tutte le Forze politiche trentine affinché isolino questo Imam una volta per tutte ed evitino ogni qualvolta ci sia occasione – conclude Bertoldi – di legittimarlo con incontri di questo genere, perché le sue posizioni e le sue idee radicali sopravvivono proprio grazie a questi atti di riconoscimento.»

Pubblicità Pubblicità