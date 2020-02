I clamorosi autogol di Franco Ianeselli il «compagno» travestito da moderato

Comincia ad uscire l’anima dell’estrema sinistra che contraddistingue ormai da anni il candidato sindaco Franco Ianeselli.

In nome della coalizione Ianeselli può sopportare molto, ma non tutto.

Come può un candidato di sinistra (estrema) come lui presenziare ad una celebrazione, seppur istituzionale, degli italiani gettati nelle foibe dai partigiani titini?

Impossibile anche perché avendo come obiettivo anche i voti dell’Anpi, la situazione poteva diventare compromettente.

Dopo aver negato per anni che nell’ex Jugoslavia fossero state assassinate 10 mila persone fra anziani, donne e bambini colpevoli solo di essere italiani e nella migliore delle ipotesi giustificarne l’eccidio, come ritorsione nei confronti dell’occupazione italiana, adesso la tattica è cambiata.

L’Anpi rivendica la partecipazione alle celebrazioni dove più che parlare dei crimini dei partigiani jugoslavi, spesso portati a termine con la collaborazione di quelli italiani, preferiscono parlare di fascismo.

A questo punto il presenzialista ed opportunista Ianeselli cosa fa? Presenzia in modo fulmineo alla cerimonia istituzionale organizzata per le vittime delle Foibe tanto per farsi vedere e fotografare ed a seguire velocissima fuga dai palazzi comunali. (foto)

La sua presenza pare sia durata nemmeno 5 minuti.

Della serie: l’ideologia politica d’origine non si tradisce, sono un compagno e tale resto.

«Il candidato Sindaco Ianeselli appare e scompare da un incontro a ricordo delle vittime delle Foibe: nei fatti, una comparsata per la campagna elettorale – scrive la consigliera Katia Rossato – so benissimo cosa significhi fare una campagna elettorale, ma mancano 3 mesi alle elezioni e il rispetto per le vittime italiane, tra cui donne e bambini, ci deve essere».

Ma Ianeselli dopo alcune settimane vissute sotto copertura da finto moderato, inizia a uscire allo scoperto e dopo l’apparizione – fuga dalla cerimonia per i Martiri delle Foibe, cosa s’inventa?

L’incontro con la comunità musulmana per conoscere i problemi vissuti in città. Mossa sincera? Poco credibile, piuttosto semplice mossa elettorale della serie “Bonaccini docet”.

A Bologna la vittoria della sinitra è arrivata anche grazie alle preferenze della comunità mussulmana che negli anni ha avuto il diritto di voto.

Se è andata bene a Bologna perché non provarci anche a Trento, avrà pensato Ianeselli.

Detto fatto e poi poco importa se a fare gli onori di casa sia stato il discusso imam di Trento Aboulkheir Breigheche, fan del presidente turco Erdogan e vicino ai Fratelli musulmani, un sostenitore dell’invasione turca della Siria e dello sterminio dell’eroico popolo curdo.

L’iman Trentino era stato ripreso in una foto a fianco di due jihadisti dell’Isis. (qui articolo e foto)

Con due mosse, ma staremo a vedere le altre, Ianeselli inizia a mostrare il suo vero volto che non è di certo quello di esponente moderato di centro sinistra, ma semplicemente un “ compagno” a tutto tondo simpatizzante dei centri sociali e degli anarchici che da anni stanno distruggendo la bellezza della nostra città.

Alessia Ambrosi (Lega) dopo l’incontro di Ianeselli con l’iman Breigheche parla di «Brutta pagina per la città e uno schiaffo ai moderati e chi vuole il dialogo»

La consigliera provinciale ricorda che l’iman si è fatto fotografare in compagnia di due assassini dello Stato Islamico e che lo stesso ha sempre tentato di autoproclamarsi rappresentante di tutti i cittadini di fede islamica residenti in provincia, verosimilmente solo per captatio benevolentiae nei confronti delle Amministrazioni locali.

Ambrosi poi si chiede: «Cosa gli ha promesso Ianeselli in cambio del sostegno elettorale?»

«Me lo chiedo nella consapevolezza che il dialogo con l’Islam non possa e non debba attraverso una “sottomissione” culturale e politica – aggiunge Ambrosi – che la sinistra sposa in cambio di una manciata di voti alle prossime elezioni comunali. Un politico serio e capace deve saper scegliere i suoi interlocutori, e non dialogare con chi è considerato un estremista anche da molte persone della sua stessa fede. Trento non merita un sindaco come Ianeselli! E una domanda finale: perché Ianeselli, così attivo sui social a raccontare le sue gesta anche nelle minuzie, non ha citato su Facebook l’incontro di ieri con l’iman estremista? Ha per caso qualcosa da nascondere? E, se sì, che cosa?»

Stride invece il fatto che Franco Ianeselli non abbia condannato i gesti vandalici di alcuni giorni fa perpetrati ancora una volta dai centri sociali e dagli antagonisti anarchici nei confronti della città di Trento o non sia andato davanti alla targa delle Foibe in Largo Pigarelli a lasciare un fiore. Già, meglio andare a mangiare nei ristoranti cinesi e a parlare di nuove moschee insieme all’Iman Aboulkheir Breigheche.