Domenica a Lavis «Magazzino 18»: Simone Cristicchi racconta il simbolo di un’enorme amnesia

Il dramma degli italiani gettati vivi nelle foibe dai partigiani titini, ma anche quello dell’esodo forzato di famiglie, donne, bambini ed anziani dalle terre nelle quali erano nati, è il tema di “ Magazzino 18” tragedia teatrale di Simone Cristicchi che andrà in scena all’Auditorium Comunale di Lavis domenica 16 febbraio a partire dalle 21.

La storia s’ispira al grande deposito ancor oggi aperto a Trieste che contiene i beni degli italiani che costretti ad abbandonare la Jugoslavia di erano dispersi sul territorio italiano.

Di molti ad arrivare a Trieste sono stati solo i beni personali, perché i loro proprietari sono stati assassinati lungo la lunga strada percorsa a piedi o con mezzi di fortuna.

Cristicchi racconta il dramma degli esuli, del massacro di massa degli italiani vittime della pulizia etnica voluta da Tito, ma anche della nostalgia che provava chi una volta in salvo pensava alla terra nella quale era nato: “ Come si fa a morire di malinconia? “

Nel 2015 la recita era entrata anche nella stagione di prosa del centro servizi culturali santa Chiara e si era conclusa con una standing ovation.

Al Teatro Sociale in quel frangente il pubblico visibilmente commosso aveva accolto con calore un coraggioso Simone Cristicchi, che si era cimentato nel raccontare e cantare, dopo settant’anni di oblio, una storia messa in disparte da tempo: quella degli esuli giuliani.

È il luogo che testimonia una pagina dolorosa, spesso volutamente accantonata, della storia italiana: quella dell’esodo giuliano-dalmata. È un’accozzaglia disordinata di masserizie impolverate. Una sedia, accatastata assieme a moltissime altre, porta un nome, un numero, una sigla, e la dicitura “Servizio Esodo”.

Come questa riposano, forse non in pace, moltissimi altri attimi di vita quotidiana: infinite schiere di armadi tristemente vuoti, ltti di sogni infranti, e ancora pianoforti, giocattoli, stoviglie, diari, fotografie, lettere, speranze. Non un monumento commemorativo: è il Magazzino 18 al Porto Vecchio di Trieste.

Di questa immensa tragedia quasi nessuno sa nulla. Oltre sessant’anni fa, questa montagna di suppellettili fu consegnata al Servizio Esodo dai legittimi proprietari, gli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia, un attimo prima di abbandonare la propria terra Natale e cancellare così la propria identità.

Ma a molti è andata anche peggio, parliamo delle migliaia di persone trucidate e buttare nelle cavità carsiche, molti ancora vivi, dai partigiani del maresciallo Tito, conosciute come le «Vittime delle Foibe».

Cristicchi racconta in modo crudo gli ultimi istanti di alcuni di loro, e lo fa commuovendosi per lo strazio e l’aberrante idea del comunismo che ha portato dolore, terrore e morte.

Ogni storia viene narrata da Cristicchi con un registro vocale, un costume, un’atmosfera scenica e musicale differente, dando vita a una festa di linguaggi che trasforma il reportage storico in una nuova forma d’arte, definita dallo stesso Cristicchi e dal regista Antonio Calenda come un “musical-civile”: un attore-cantante in scena che gioca con la musica e, di volta in volta, indossa gli abiti di un personaggio diverso.

Un appuntamento con la storia contemporanea da non perdere con un immenso Simone Cristicchi

