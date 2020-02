Dolomiti Energia Basketball Academy, consegnate le 15 borse di studio in memoria di Manuel

Durante la partita contro Cantù domenica scorsa consegnate le borse di studio ai 15 atleti delle società della Dolomiti Energia Basketball Academy.

Durante la sfida contro Cantù alla BLM Group Arena sono state consegnate le 15 borse di studio in memoria di Manuel Bobicchio, il premio giunto alla XIII edizione che ha come obiettivo quello di ricordare Manuel per il suo impegno tra i banchi di scuola e in palestra: Manuel è venuto a mancare nel 2007 a soli 17 anni a causa di un male improvviso, quasi al termine del suo primo anno in maglia Aquila Basket, lasciando un vuoto incolmabile non solo tra i suoi famigliari ma anche tra i tantissimi che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato il carattere solare e positivo.

Durante la pausa tra primo e secondo quarto e durante l’intervallo lungo di metà partita i 15 vincitori, 4 per la categoria Triennio Superiori, 4 per la categoria Biennio Superiori e 7 per la categoria Scuole Medie, hanno ricevuto il proprio assegno da 300 euro, grazie al contributo di Fondazione Aquila per lo Sport Trentino insieme a CAF Acli e FIP Trentino Alto-Adige.

I 15 studenti-atleti premiati giocano in società inserite nella Dolomiti Energia Basketball Academy e hanno ottenuto il riconoscimento perché più di tutti sono riusciti a coniugare l’impegno sui banchi con quello in palestra.

Ecco i loro nomi: Maddalena Martinelli, Manuela Rech, Lucilla Quaresima e Gaia Neri (Belvedere Ravina), Mirco Stelzer (AB Pergine), Sergiu Grigoret e Angeloantonio Mosca (Olimpia Bolzano), Matteo Baldessari e Lorenzo Carraro (Aquila Basket Trento), Dolvis Enmanuel Medina Valdez (Maia Merano), Riccardo Frattarelli ed Enrico Vrh (Virtus Altogarda), Daniele Madejski (Junior Basket Rovereto), Anna Perenthaler (Rotaliana Basket), Tommaso Forti (Pall. Villazzano).

I premi sono stati consegnati, dai genitori di Manuel, Walter e Francesca, da Michele Mariotto, direttore di CAF Acli, Mauro Pederzolli, presidente di FIP Trentino Alto-Adige e Giovanni Zobele presidente di Fondazione Aquila per lo Sport Trentino.

Oltre ai 15 atleti sono stati premiati anche Massimiliano Fontanari e Noemi Deimichei, che hanno ricevuto una borsa di studio dalla FIP Trento per il loro impegno a scuola e in palestra rispettivamente come arbitro e ufficiale campo.

Sul parquet della BLM Group Arena sono scesi tutti i 45 partecipanti alle borse di studio di 19 società diverse, indossando una maglietta in ricordo di Manuel su cui si trovava scritta una frase pensata da uno dei partecipanti alle borse: ciascun partecipante, infatti, era chiamato a comporre una frase di nove parole che iniziasse con “il basket”.

Tra le 45 frasi scritte dagli studenti/atleti è stata selezionata quella di Enrico Vrh: “Il basket nasce dal cuore, vive sul campo, cresce con il gruppo”.

Infine, tra i quindici vincitori, è stata selezionata la vincitrice del superpremio di una settimana di Aquila Basket Summer Camp in val di Fiemme: ad aggiudicarsi l’ambitissimo premio è stata Maddalena Martinelli del Belvedere Ravina.