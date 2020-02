Coronavirus: Vertice a Palazzo Chigi, economia e misure preventive sul tavolo

In un momento complicato che ogni giorno riserva in tutto il mondo numeri sempre più gravi e pesanti, ieri mattina in Italia si è svolto un vertice lungo 3 ore con la conclusione e la conferma che le misure fin ad ora adottate per limitare la diffusione del Coronavirus nel nostro paese al momento non si toccano e Giuseppe Conte che assicura standard di massima sicurezza.

Durante il confronto, a Palazzo Chigi oltre al Premier Conte presenti anche il Commissario Straordinario Borrelli, i Ministri Di Maio, Gualtieri, Franceschini, Speranza e Guerini.

Al termine della discussione, un breve comunicato in cui vengono giudicate adeguate tutte le decisioni prese fino ad ora sopratutto il blocco aereo per i passeggeri provenienti dalla Cina.

Una misura preventiva che resterà in vigore fino al calo dei contagi come ha comunicato il Ministro degli esteri Luigi Di Maio. Misura che avrà un conseguente ed inevitabile impatto negativo sul settore turistico.

Per questo motivo, nello stesso Comunicato viene annunciata anche un‘istruttoria per trovare una soluzione agli effetti negativi del Coronavirus sull’economia del nostro paese, con l’obiettivo di mettere a punto un piano di contenimento sia sul fronte turistico che economico.

Nel frattempo il monitoraggio negli aeroporti continua, anzi nella tarda serata di ieri arriva l’annuncio che gli scanner in grado di rilevare la temperatura su tutti i passeggeri in arrivo da voli internazionali, verrà estesa anche a quelli partiti da aeroporti italiani compresi quelli in transito nello scalo di Fiumicino.

