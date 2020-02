Coronavirus: ieri è terminato l’isolamento fiduciario per cinque persone

È terminato ieri per una delle otto persone l’isolamento fiduciario di 14 giorni all’ex hotel Sardagna.

Entro la settimana tutti, a parte uno, potranno lasciare la struttura allestita dalla Provincia autonoma di Trento con la collaborazione dell’Azienda sanitaria, nella quale, per il momento, non sono in programma altri arrivi.

Sempre ieri è finito l’isolamento per altri quattro soggetti che hanno scelto di trascorrere questo periodo presso la propria abitazione.

L’assessore provinciale alle politiche sociali e alla salute ringrazia sia l’ospite che lascia la struttura, sia gli altri presenti: “Un sentito ringraziamento da parte dell’amministrazione provinciale e da parte di tutta la comunità per la vostra sensibilità e attenzione, un ringraziamento che vorrei estendere alla Comunità Cinese in Trentino, che ha collaborato sin dalle prime fasi dell’emergenza con la nostra task force in questa fase delicata“.

Entro la fine del mese sono previsti ulteriori arrivi di persone dalla Cina, per le quali si adotterà lo stesso protocollo dell’isolamento fiduciario; allo scopo si individuerà un’altra struttura.

