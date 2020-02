Cles, incontro con il Comandante della Polizia Locale per il ciclo “la tua sicurezza ci sta a cuore”

Incontro questa sera con la Polizia Locale sulla prevenzione dei reati contro il patrimonio.

Evento aperto a tutta la popolazione oggi, martedì 11 febbraio alle ore 20:30 presso la sala Borghesi Bertolla (biblioteca) a Cles.

Il Comandante Vittorio Micheli illustrerà le principali fattispecie odierne di truffe.

Conoscere per prevenire! La Polizia Locale a Cles si impegna su più fronti, in un ruolo sempre più dinamico e vicino al cittadino, un alleato prezioso non solo per la viabilità ma anche contro il fenomeno delle “truffe”! IL Comandante metterà a disposizione della popolazione la sua esperienza trentennale per prevenire questi fenomeni.

La Polizia Locale attualmente è impegnata in modo nuovo e su più fronti, sempre a tutela del cittadino, uscendo spesso anche dal settore principale per un Corpo di Poliziaa 360 gradi, legato non solo alla circolazione stradale.

Questo è in sintesi il tema del secondo incontro del ciclo “La tua sicurezza ci sta a cuore”, organizzata dal comune di Cles e la biblioteca comunale.

Si parlerà di come le truffe ancor oggi siano all’ordine del giorno, non solo a danno delle persone più deboli ma sopratutto di cittadini, professionisti, aziende ed istituti bancari.

In un momento di trasformazione digitale come questo, aziende, enti pubblici ma anche i cittadini sono esposti ai rischi della rete e dei social network dove, sopratutto nei mercati online di e-commerce o nei siti di compravendita tra privati possono nascondersi truffatori che mettono a rischio i nostri soldi.

Cos’è la truffa, come si instaura, quali sono i meccanismi che stanno alla sua base? Cosa sono gli artifizi e i raggiri, come riconoscerli? Come effettuare transazioni sicure sui siti e-commerce? Questi sono alcuni dei temi che affronterà il comandante del Corpo intercomunale di Polizia Locale Anaunia – Vittorio Micheli – nella serata di martedì febbraio alle ore 20:30 presso la sala Borghesi Bertolla (biblioteca) a Cles.