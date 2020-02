Borgo Valsugana: atti vandalici contro un’auto della Polizia Locale

Nuovi atti vandalici nei parcheggi di Borgo Valsugana.

Questa volta è stata presa di mira un’autovettura in dotazione della Polizia Locale a cui ignoti hanno spaccato il lunotto posteriore

Il mezzo era parcheggiato insieme alle altre auto nel parcheggio sopra la scuola media.

A denunciarlo è stato Davide Decarli consigliere comunale della Lega Salvini Trentino «L’ignorante che ha fatto tale gesto arreca un danno ad una Comunità oltre che a sé stesso, mi auspico che le forze dell’ordine riescano ad individuare il colpevole» – commenta Decarli sulla sua pagina social

Decarli a fine dicembre aveva posto in consiglio il problema durante la discussione di bilancio dove aveva chiesto al Sindaco di trovare un luogo idoneo dove ricoverare i mezzi della polizia locale, al fine di evitare danneggiamenti, visto che questi sono parcheggiati da mesi in un area aperta al pubblico e non video sorvegliata.

Il problema di Borgo Valsugana non sono le telecamere, ne sono state installate una quarantina nel paese, ma il loro funzionamento che è pare ristretto solo a 3. «Da sempre il nostro cavallo di battaglia è stata la sicurezza dei cittadini – aggiunge Decarli – ci auguriamo che la maggioranza prenda al più presto dei provvedimenti». Circa un anno fa gli episodi di vandalismo avevano riguardato Olle dove erano state vandalizzate 7 automobili.

