Borgo: isole ecologiche ridotte a discariche aperte in pieno centro

Le foto pubblicate sulla pagina “Sei di Borgo se” che segnalano il degrado dell’isola ecologica in Via Morizzo in pieno centro a Borgo Valsugana sono eloquenti.

Un degrado che sembra non conoscere fine nel comune più importante della Bassa Valsugana nonostante in alcune aree siano stati installati cartelli che indicano che l’area è sottoposta a video sorveglianza, ma anche li sembra essere cambiato poco.

A tal proposito la nostra testata aveva dato spazio a questo problema segnalato dai nostri lettori ancora nel mese di Luglio dello scorso anno

A quanto pare poco nulla è cambiato. Alcuni cittadini lamentano anche gli scarsi controlli da parte degli Agenti di Polizia Municipale che sarebbero più “interessati” a far cassa controllando a tappeto i parcheggi con disco orario in centro paese, scoraggiando ancora di più già i pochi turisti a visitare il centro storico.

Altre segnalazioni giungono anche per la mal gestione e raccolta dei rifiuti gestita dalla Comunità di Valle Valsugana Tesino presieduta da Attilio Pedenzini.

Auspichiamo che il nostro articolo che da spazio alle “voci della comunità” sempre possa spronare gli organi preposti al controllo e la gestione più accurata a beneficio della comunità di Borgo e Olle Valsugana.

