Adrenalina, neve e mountain bike: sulle piste del Tonale torna “LA Winter Downhill”

Sarà la pista Alpe Alta al Passo del Tonale a fare da scenografia alla leggendaria sfida di moutain bike sulla neve “LA Winter Downhill”.

Ritorna in Val di Sole la spettacolare manifestazione, capace di richiamare in quota tanti appassionati: sabato prossimo, 15 febbraio 2020, a partire dalle 13.30 è in programma infatti la singolare gara invernale sulle due ruote, specialità downhill.

L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione e ideata dal Comitato Organizzatore Grandi Eventi Val di Sole, prevede una sfida a eliminazione diretta. Gli atleti-bikers dovranno destreggiarsi sui loro mezzi rispettando i punti di riferimento (porte da slalom gigante) fino all’arrivo, tra paraboliche, appoggi, jumps di neve.

Per finire in bellezza si festeggia con un vero “Bike Party” i cui ingredienti principali saranno bici, neve e divertimento.

SPETTACOLARE SFIDA SULLE NEVI DEL PASSO TONALE – Rispetto alle scorse edizioni il percorso è nuovo e sarà allestito sulla pista Alpe Alta con risalita in seggiovia.

In programma nel pomeriggio la sfida “Eliminator” con partenza di massa su pista da sci farcita per l’occasione di appoggi, paraboliche e jumps di neve. I riders dovranno sfoggiare le loro doti di equilibrio tra le porte da slalom gigante fino all’arrivo nel minor tempo possibile…e dopo la gara, come detto, serata in compagnia con musica e tanto divertimento.

Per informazioni e iscrizioni: Comitato Grandi Eventi tel. 333.9497188; e-mail bike@valdisole.net.

