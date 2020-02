Trentinoskisunrise, per vivere un’alba mozzafiato in cima al Presena

Il sole che esplode tra le vette e poi si srotola lungo i versanti delle montagne, illuminando tutto il bianco intorno. E poi l’aria frizzante, le piste immacolate e un paesaggio capace di togliere il fiato.

Dopodomani, mercoledì 12 febbraio, torna al Passo del Tonale l’appuntamento con “#Trentinoskisunrise – Snow and breakfast at first light”, per iniziare la giornata al sorgere del sole in cima al Presena, a quota 3.000 metri, con una colazione a buffet dai sapori tipici (a base di torte, affettati e latticini a chilometro zero e ogni varietà di cibo dolce e salato) e un panorama sconfinato che spazia su Adamello, Pian di Neve, Lobbie, Mandrone e Presanella.

L’appuntamento è alle 6.30 alla biglietteria della cabinovia Paradiso, dove avverranno il ritrovo e l’accredito, cui seguirà la salita fino a quota 3.000 metri.

Qui si aspetteranno le prime luci dell’alba (ore 7) e poi via sulle piste ancora intatte, per una prima discesa incredibile (alle 7.30). La giornata proseguirà sulle nevi della Skiarea Pontedilegno Tonale.

Ci sarà quindi la possibilità di gustare la colazione tipica al Panorama 3000 Glacier o al rifugio Capanna Presena, che alle 8 ospiterà un magnifico concerto a 2.753 metri d’altitudine.

L’accesso agli impianti la mattina dell’alba è incluso per i possessori di skipass giornaliero (valido per la data dell’evento), plurigiornaliero e stagionale. Per chi fosse sprovvisto è possibile acquistare lo skipass giornaliero, in alternativa per i non sciatori il biglietto A/R la mattina stessa, oppure il giorno precedente l’evento. La biglietteria aprirà alle 6.

Per informazioni e prenotazioni: Consorzio Pontedilegno-Tonale tel. 0364-92066 o e-mail info@pontedilegnotonale.com; Ufficio Informazioni Passo Tonale tel. 0364-903838 o e-mail tonale@valdisole.net.

L’appuntamento successivo sarà sabato 29 febbraio, per vedere nuovamente il sole sorgere tra le cime innevate.