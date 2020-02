Risparmio bonus bebè: gli 8 milioni di euro utilizzati per promuovere il lavoro femminile

Un tavolo con le organizzazioni sindacali voluto dalla Giunta Fugatti, che si aprirà in marzo sotto la regia dell’assessora al welfare Stefania Segnana, permetterà il confronto necessario per arrivare a decidere l’utilizzo degli 8 milioni di euro risparmiati dalla Provincia in seguito al “bonus bebè” (assegno di natalità) e al bonus per la frequenza degli asilo nido previsti dallo dallo Stato anche nel 2020.

Le misure inserite a fine 2019 nel bilancio statale si sovrapporrebbero infatti alle misure precedentemente introdotte dalla Provincia nell’ultima legge di stabilità per sostenere la maternità e le famiglie nell’accesso ai servizi rivolti alla prima infanzia.

Oggetto del tavolo sarà l’ipotesi di investire le risorse non utilizzate per promuovere il lavoro femminile.

La Commissione ha anche condiviso la proposta rivolta per iscritto dal presidente Fugatti a Cia di sospendere l’esame del ddl proposto dal capogruppo del Patt Ugo Rossi per l’incentivazione del congedo parentale in particolare dei “papà”.

Provvedimento orientato a favorire le nascite, alleviando anche nel settore privato come già avviene nel pubblico i problemi occupazionali delle donne che diventano madri.

La notizia è emersa oggi dalla Quarta Commissione presieduta da Claudio Cia (Agire), che da un lato si è espressa a favore della delibera con cui la Giunta ha superato la sovrapposizione delle norme statali e provinciali sull’assegno di natalità e il contributo per gli asili nido da attuare quest’anno (5 i voti a favore mentre si sono astenuti Zeni del Pd e di Demagri del Patt), dall’altro ha affidato al tavolo con i sindacati che si riunirà in marzo sia la scelta di come impiegare nel “sociale” gli 8 milioni risparmiati dalla Provincia sia le possibili modalità per dare attuazione agli obiettivi del ddl di Rossi.

L’assessora Segnana, affiancata dai dirigenti Zoppi e Malfer, ha spiegato che la delibera proposta della Giunta e condivisa dal Cal (Consiglio autonomie locali) sospende il bonus bebè e il bonus nidi introdotti prima dalla Provincia e poi coperti dallo Stato per il 2020, preannunciando comunque che l’esecutivo ripristinerà le due misure nel biennio successivo se Roma non dovesse rinnovare gli interventi nel 2021 e 2022.

Segnana ha poi risposto alle richieste di chiarimento di Paola Demagri, Luca Zeni e Claudio Cia, confermando che l’intenzione della Giunta è di investire le risorse risparmiate per sostenere il lavoro femminile e le famiglie con un basso indicatore Icef.

Rispondendo a una domanda di Demagri il dirigente Zoppi ha precisato che il bonus natalità riguarda il primo anno di vita: se il bambino nasce nel 2020 la misura avrà effetto anche nel 2021.

Sollecitata da Zeni sui rapporti con il governo e sulla possibilità di proporre allo Stato di affidare la gestione di alcune competenze alla Provincia in cambio della possibilità di trattenere le risorse che così si riusciranno a risparmiare, Segnana ha ricordato il confronto aperto dal presidente Fugatti con il ministro Boccia volto ad evitare gli effetti del mancato introito di trasferimenti da Roma nei prossimi anni dovuto alla riduzione del cuneo fiscale.

E ha assicurato che in presenza di manovre finanziarie statali sostitutive di quelle provinciali per alcuni interventi, la Giunta finalizzerà le risorse risparmiate ad interventi in altri ambiti sociali.

A proposito di autonomia, Cia ha proposto che la Provincia valuti la possibilità di erogare un contributo compensativo a favore di quelle famiglie che nel 2019 si sono viste negare dallo Stato il bonus bebè che era già previsto perché le risorse erano esaurite.