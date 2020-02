Raid a Tesero: i ladri depredano una decina di abitazioni

Continuano i raid dei malviventi in Trentino.

Ad essere presi di mira i residenti di Tesero dove nella notte fra venerdì e sabato i ladri sono entrati in una decina di abitazioni.

Le case colpite sono ubicate quasi tutte nella parte centrale del paese.

Pubblicità Pubblicità

Purtroppo non è la prima volta che Tesero viene colpita dai ladri. Due settimane fa i malviventi erano entrati in un paio di abitazioni, mentre nel mese scorso avevano razziato alcune case a Molina di Fiemme.

Il bottino è stato particolarmente cospicuo: in una sola casa hanno portato via oltre 2 mila euro in contanti, mentre in un’altra 5 mila euro circa in gioielli.

Pubblicità Pubblicità

Il modus operandi è rimasto sempre lo stesso: con un piede di porco vengono scassinate porte e finestre e una volta all’interno tutto viene messo a soqquadro. Secondo le indagini dei carabinieri i ladri erano almeno in tre che probabilmente tenevano d’occhio i residenti da molti giorni.

Hanno colpito anche la sede degli Alpini sotto la piazza Cesare Battisti. In quel caso non hanno trovato altro che un vecchio computer.

Pubblicità Pubblicità



Solo in un caso un residente li ha messi in fuga. Don Carlo Gilmozzi, 80 anni e collaboratore pastorale, verso le 8 e mezza aveva sentito dei rumori strani sul balcone. Si è quindi alzato e gridando è riuscito a metterli in fuga.

Le vittime, oltre al danno subito, dovranno sistemare anche le porte e le finestre scassinate.

La Val di Fiemme è una delle poche valli dove non è ancora presente un sistema di videosorveglianza che registri tutte le entrate e le uscite dai vari paesi.

La sindaca di Tesero Elena Ceschini spiega che nel paese le telecamere sono presenti, ma per essere attivate devono essere installate in tutti gli altri comuni. Si tratta infatti di un progetto sovracomunale. Rassicura però che entro la primavera verranno installate delle telecamere nelle zone sensibili del paese.