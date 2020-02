Novità sui contributi del PSR per le misure forestali

La Giunta provinciale ha approvato la modifica della delibera dei criteri e delle modalità di accesso ai contributi sul Programma di sviluppo rurale (PSR), per le misure forestali. In particolare la delibera prevede l’indizione di un bando sull’operazione n. 861 del Programma per il sostegno alla meccanizzazione forestale.

Rispetto ai bandi precedenti, alle attrezzature già finanziabili vengono aggiunti gli escavatori, le funi traenti e portanti per gru a cavo e i sistemi di comunicazione ricetrasmittenti per il lavoro in bosco. Le imprese boschive interessate potranno presentare domanda, secondo le modalità indicate, entro il 30 aprile 2020. La dotazione finanziaria complessiva è di 1.450.000 euro; le domande dovranno essere indirizzate al Servizio Foreste e fauna.

