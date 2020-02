Mario Trimeri il gigante umano tra i giganti di roccia domani sera alla SAT

“Le Seven Summits” le cime più alte di ogni continente è il tema del tradizionale appuntamento settimanale organizzato dalla Sat, presso la sala conferenze della Fondazione Caritro in via Garibaldi 33 domani con inizio alle 20,30.

Il lungometraggio sarà presentato dagli autori Ugo Antonelli e da Mario Trimeri. “Un video verità, genuino, sincero, un lungometraggio di Ugo Antonelli che racconta- senza fronzoli e retorica- l’avventura alpinistica dell’amico Mario Trimeri che, dopo la mancata cima dell’ Everest nel 2003, tornerà a casa con un vuoto interiore, e questa ferita profonda lo porterà ad intraprendere un tragitto che – in meno di due anni- lo vedrà su sei delle Seven Summits. Nel 2007 arriverà poi anche sulla cima dell’Everest, completando così la salita della sette cime più alte dei sette continenti”.

Mario Trimeri non è un uomo qualsiasi. È un uomo tutto muscoli, volontà e gentilezza, il primo al mondo ad avere messo la firma su un record scalando non solo le 7 cime, ma anche i 7 vulcani più alti del mondo.

Mario Trimeri è un gigante. Come i giganti che lui ha sfidato e vinto.

È stato paragonato a Messner, ma in molti pensano che ciò sia riduttivo. «Non si è ancora più grandi se si riesce a fare tutto restando nell’ombra, pressoché ignorati dalla più parte dei media nazionali? Non si è ancora più forti se a conoscere il tuo volto sono soprattutto le rocce che, a tu per tu, ti hanno visto buttare fuori sudore, timori e gioia?» – Ha scritto di lui la giornalista Savina Sciacqua, direttore responsabile di Dolce Vita Travel Magazine.

Mario Trimeri è a pieno diritto tra i grandi, ha trattato come fossero dune le Seven Summits, le vette fatte sue, una per ogni continente, in Asia l’Everest a m. 8.850, in Sud America l’Aconcagua a m. 6.962, in Nord America il Denali a m. 6.194, in Africa il Kilimanjaro a m. 5.859, in Antartide il Vinson a m. 4.897 e in Oceania il Carstensz a m. 4.884. E poi ha continuato, in quello che via via, sorprendendo lui per primo, ha preso forma come un progetto di vita, allargando la conquista anche ai coni dei vulcani più alti arrivando in cima all’Ojos del Salado, al Pico de Orizaba, all’Elbrus, al Giluwe, al Kilimanjaro, al Damavand e al Sidley.