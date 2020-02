Le partite del Trento sono diventate un allenamento. Il Lana subisce quattro gol in casa

Questo pomeriggio per il Trento si è trattato di un’altra scampagnata. In casa del Lana gli aquilotti fanno ben quattro gol e allungano a +9 sul San Giorgio, caduto in casa con il Bozner. Per il Lana è la terza sconfitta in quattro partite.

Mister Toccoli inserisce dal primo minuto il neo acquisto Bonini (terzino classe ’02 di proprietà del Chievoverona) con Paoli relegato in panchina e con il solito trio Sottovia, Pietribiasi e Baido.

Come da consuetudine la squadra ospite parte subito forte. Bastano solo cinque minuti e si è già sull’1 a 0. Pietribiasi apre per Sottovia che batte con facilità Tenderini. Con il gol di oggi Sottovia arriva a 18 gol in 17 partite.

Al vantaggio degli ospiti il Lana non risponde e lascia che siano gli altri a giocare. Il Trento amministra agilmente fino a tutto il primo tempo, come se si continuasse l’allenamento di venerdì.

Al 35esimo un lancio di Carelli pesca Caporali sulla fascia destra, che dopo una sgroppata di parecchi metri prova a beffare Tenderini con un pallonetto. La palla finisce di poco fuori.

Non è finita qui perché pochi minuti più tardi Caporali si fa tutta la fascia e crossa in mezzo per Baido. L’attaccante, lasciato colpevolmente solo, è libero addirittura di girarsi e di colpire. 2-0. Il tris di Baido viene annullato dall’arbitro per fuorigioco.

Il secondo tempo si apre sulla falsariga del primo. Passano ancora una volta pochissimi minuti e il Trento segna ancora. Fortunato lancia Pietribiasi a tu per tu con il portiere. Per l’esperta punta vicentina è un gioco da ragazzi segnare il 3 a 0.

Non c’è pace per il Lana. Al 50esimo Pietribiasi crossa in mezzo per Sottovia che firma anche il 4 a 0. Vista la situazione ormai in discesa mister Toccoli inizia a dedicarsi ai cambi. Entrano i giovani Santuari (’01), Comper (‘03) e Bonomi (’03), quest’ultimo all’esordio assoluto in Eccellenza.

Il Lana gioca ormai sull’orgoglio e sul finale arriva il gol della bandiera. L’arbitro Thioune assegna un calcio di rigore per un fallo di mano e Nicoletti realizza. 1-4.

Per il Trento si è trattato di un allenamento. La squadra, nettamente fuori categoria per parecchie compagini del girone, inanella vittorie su vittorie. Quella di oggi è la quindicesima vittoria in diciassette partite. Il Lana ha accusato più volte il colpo e pare essersi rassegnato ad un’inevitabile sconfitta.

LANA: Tenderini, Saffioti, De Biasi, Sorrentino, Zuech, Ratschiller (31’st Filippin), Brugger (1’st Auer), Holzner (24’st Zandarco), Gruber, Nicoletti, Ouadid.

A disposizione: Ladurner, Waldner, Santer, Gasser, Basile, Corea.

Allenatore: Kurt Forer.

TRENTO (4-3-1-2): Cazzaro; Bonini, Carella (15’st Paoli), Badjan, Pellicanò; Caporali (31’st Santuari), Pettarin (43’st Bonomi), Fortunato; Pietribiasi (23’st Comper); Sottovia, Baido (1’st Ferraglia).

A disposizione: Conci, Panizza, Pederzolli, Battisti.

Allenatore: Flavio Toccoli.

ARBITRO: Bamba Thioune di Merano (Testa e Fantauzzo di Merano).

RETI: 5’pt Sottovia, 40’pt Baido (T), 3’st Pietribiasi (T), 14’st Sottovia (T), 33’st rigore Nicoletti (L).

NOTE: campo in discrete condizioni. Spettatori 200 circa. Pomeriggio soleggiato. Ammoniti Sorrentino (L), Zuech (L) e Carella (T).