La giunta assegna 239 mila euro ai comuni per la formazione del personale di polizia locale

La Giunta provinciale, nella seduta di venerdì ha approvato il programma per la formazione obbligatoria del personale di polizia locale per l’anno 2020, così come proposto dal Comitato Tecnico di Polizia locale.

Ha assegnato quindi al Consorzio dei Comuni Trentini, per le spese previste per sostenere l’organizzazione delle iniziative formative, la somma di 239.400 euro.

I corsi riguarderanno la formazione del personale neoassunto, la formazione teorica e pratica per il personale che svolge il servizio notturno, l’utilizzo delle armi, i mezzi di coazione fisica, la difesa personale per chi svolge servizio notturno, il conseguimento della patente di servizio e inoltre il conseguimento della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria e l’aggiornamento per il personale già dotato della qualifica.

Si ritiene prioritario potenziare le azioni nel campo della sicurezza migliorando il servizio di polizia locale anche investendo nella formazione del personale, considerata fondamentale per l’efficacia e l’efficienza del servizio e per migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e prevenire l’insicurezza, in collaborazione con le forze dell’ordine dello Stato.